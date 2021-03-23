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Gündem Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor
Gündem

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, 'pes' dedirten bir yüzsüzlüğe imza attı. Babacan, eski eşini dövmesi nedeniyle birçok kez gündeme gelen İsmail Küçükkaya ile "kadın hakları" konusunda konuşarak duyar kastı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:37:00 -
Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eski eşini dövmesiyle bilinen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın programına katılarak kadın haklarını konuştu.

Babacan'ın, eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'nın programında kadın haklarına ilişkin mesajlar vermesi her iki tarafın da ikiyüzlü tavrını gözler önüne serdi.

Türkiye'nin aile yapısını ifsat eden fesat İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin konuşan Babacan ''Biz DEVA Partisi olarak çok sayıda imzayla Danıştay'a dava açma sürecini başlattık. Danıştay'daki vicdan sahibi insanlara sesleniyorum: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması nedeniyle bir tek kadının canı yanarsa, bunun vebali sizin de üzerinizedir. Kadınların ahından korkun. Bu kararı alan çıkıp açıkça 'Bizim kültürümüzde kadına dayak vardır' desin. Söyleyemiyorlar, ama zihinlerinde bu var! Hep karınlarından konuşuyorlar. Biz hukuki ve siyasi mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.'' diyerek duyar kasmaya kalktı.

Fakat ne dayakçı İsmail Küçükkaya'ya tek kelime etti ne de programına katılma teklifine hayır dedi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, eşini döven İsmail Küçükkaya ve Ali Babacan'ın ikiyüzlü tavrına tepki gösterdi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş, "Karısına şiddet uygulayan ve kanser olmasına sebep olan bir insanın kadına şiddet konusunda yorum yapması en hafif deyimle utanmazlıktır" derken, bir başka kullanıcı ise "Kadını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, eski eşini dövdüğü iddia edilen biriyle nasıl konuşulur... Sözleşme de, kanal da, İsmail de ve Babacan da ortak noktaları yalancılık" dedi.

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Yorumlar

fevzi

bunlar dan. b olamaz
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Deva GELECEK

Seçim gelse de oylarımızı deva partisine versek ............
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