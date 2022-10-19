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Gündem Fıkra gibi adamsın Temel Ağabey! Bu sözleri söylerken insan biraz utanır
Gündem

Fıkra gibi adamsın Temel Ağabey! Bu sözleri söylerken insan biraz utanır

Türkiye tarihinde yerli ve milli atılımlarla yapılan Savunma Sanayi yatırımları AK Parti döneminde şahlanması herkes tarafından bilinirken, Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan fıkra gibi açıklamalar geldi. Karamollaoğlu, savunma sanayiine gereken önem verilmediğini belirterek "Erdoğan giderse savunma sanayi daha da gelişir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 08:14:00 -

Türkiye, tüm dünyada savunma sanayii noktasındaki başarılarıyla kendinden söz ettiriyor.

Özellikle son yıllarda meydana gelen savaşlarla birlikte öne çıkan Türk savunma sanayii, her yıl onlarca çalışmaya imza atarak başarılarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor..

Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk savunma sanayiiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır"

"Biz kendi savunma sanayiimizi güçlendireceğiz" diyen Karamollaoğlu'na, Altaylı "Ama savunma sanayii şu anda mevcut Cumhurbaşkanının en önemli kozlarından bir tanesi. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çöker diyenler var" sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Hayır, tam tersi. Cumhurbaşkanı değişirse çok daha hızlanır" dedi.

"Savunma sanayiine yeterli destek verilmiyor"

Hergün başarısına bir yenisini ekleyen Türk savunma sanayiinin yeterince destek verilmediğini belirten Karamollaoğlu, "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle." dedi.

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Yorumlar

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! !!!!!!!!!!

Daha Dün 560 km'den füze fırlatıldığında 560 km uzaklıktaki hedefi yüzde yüzde vuran silah tanıtıldı, Yunanistana atılsa yerle bir olur. S300ler 15 dk İHA, SİHA larla ezildi yerle bir edildi, kendi partisindekileri kandırıyor TVseyretmedikleriiçingünah diye Savunma Sanayii yüzde yirmiden yirminin içinde dene varsa yüzde doksana ulaştı Yalanın bu kadarınada pes ddoğrusu üstelik Milli Güvenlik Meselesi hiç bir yoksa dahi varmış gibi gösterilir kaldı ki Kıbrıs Barış Harekatında yolcu vapuru savaş vapuru olarak kullanılmıştır.
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