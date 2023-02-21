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Gündem Fıkra değil gerçek! CHP'den evi yıkılan depremzedeye 8 adet çivi
Gündem

Fıkra değil gerçek! CHP'den evi yıkılan depremzedeye 8 adet çivi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken muhalefetin birlik olunması gereken süreçte köstek olması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanıyor. Aynı CHP'nin 1939'da meydana gelen Erzincan depreminden evleri yıkılan vatandaşlara sekiz adet çivi dağıttığı gerçeği gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:47:00 -
Fıkra değil gerçek! CHP'den evi yıkılan depremzedeye 8 adet çivi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, muhalefet liderleri ve temsilcileri hep bir ağızdan hükümeti eleştirmeye başladı.

Hükümetse dünya kamuoyu tarafından yüzyılın depremi sonrası yerle bir olan binaları yeniden yapıp vatandaşlara vermenin hazırlığını yapıyor. Bu zor dönemde birlik olması gereken muhalefet kesimi her zamanki gibi kendine yakışanı yapmaya devam ederken 1939 yılında meydana gelen Erzincan depremiyle ilgili bir gerçek ortaya konuldu.

27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Erzincan olan 7,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremde vatandaşları bir başına bırakan dönemin iktidarı CHP'nin evleri yıkılan vatandaşlara 8 adet çivi dağıttığı ortaya çıktı.

Depremden bir sonraki gün çıktığı düşünülen Akşam Postası küpüründeki haber şu şekilde yer alıyor:

Zelzele sahasında dün bahsettiğimizden başka bir köyde de aile başına sekize çivi tevzi edilmiş. Fakat sekiz çivi ile bir ev inşa etmenin sırrı köylülere öğretilmemiş.

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Yorumlar

ilhan tingaz

ey inönü.
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