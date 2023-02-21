Fıkra değil gerçek! CHP'den evi yıkılan depremzedeye 8 adet çivi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, muhalefet liderleri ve temsilcileri hep bir ağızdan hükümeti eleştirmeye başladı.

Hükümetse dünya kamuoyu tarafından yüzyılın depremi sonrası yerle bir olan binaları yeniden yapıp vatandaşlara vermenin hazırlığını yapıyor. Bu zor dönemde birlik olması gereken muhalefet kesimi her zamanki gibi kendine yakışanı yapmaya devam ederken 1939 yılında meydana gelen Erzincan depremiyle ilgili bir gerçek ortaya konuldu.

27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Erzincan olan 7,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremde vatandaşları bir başına bırakan dönemin iktidarı CHP'nin evleri yıkılan vatandaşlara 8 adet çivi dağıttığı ortaya çıktı.

Depremden bir sonraki gün çıktığı düşünülen Akşam Postası küpüründeki haber şu şekilde yer alıyor:

Zelzele sahasında dün bahsettiğimizden başka bir köyde de aile başına sekize çivi tevzi edilmiş. Fakat sekiz çivi ile bir ev inşa etmenin sırrı köylülere öğretilmemiş.