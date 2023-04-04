Fikirsiz Fikri, yine saçmaladı! Hiç utanman da yok değil mi?
Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.
Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.
Solak Birgün gazetesindeki köşesinde, kendi ahlaksızlıklarını unutup "Ahlakın dışına çıkanlar sandığa gömülecekler" diye efelenen Sağlar, özetle şunları kaydetti:
"(...) 14 Mayıs seçimini kaybedeceğine anlayan AKP, aklındaki gerçek düşünceleri “ne derler?” kaygısı taşımadan artık pervasızca sergiliyor.
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Toplumu aldatmanın tüm yollarını mübah sayan bir politika izliyor.
Dahası, kadınları koruyan 6284 sayılı yasayı YRP ile pazarlık konusu edebiliyor. (...)"