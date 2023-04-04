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Medya Fikirsiz Fikri, yine saçmaladı! Hiç utanman da yok değil mi?
Medya

Fikirsiz Fikri, yine saçmaladı! Hiç utanman da yok değil mi?

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:44:00 -
Fikirsiz Fikri, yine saçmaladı! Hiç utanman da yok değil mi?

Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.

Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.

Solak Birgün gazetesindeki köşesinde, kendi ahlaksızlıklarını unutup "Ahlakın dışına çıkanlar sandığa gömülecekler" diye efelenen Sağlar, özetle şunları kaydetti:

"(...) 14 Mayıs seçimini kaybedeceğine anlayan AKP, aklındaki gerçek düşünceleri “ne derler?” kaygısı taşımadan artık pervasızca sergiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplumu aldatmanın tüm yollarını mübah sayan bir politika izliyor.

Dahası, kadınları koruyan 6284 sayılı yasayı YRP ile pazarlık konusu edebiliyor. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Doğruya Doğru

CHP den çok ahlak dışına çıkan, toplumu yalanlarla kandıran bir parti daha var HDP

Saffet

HDP ile ortak olan CHP Atamizin büstünün yerine Apo büstünün görürse ne yapacak diye düşünüyorum
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