Fikirlerin Doğuş Günü ile 3 milyon TL’lik tasarruf

Doğuş Otomotiv çalışanlarının gerçekleştirdiği süreç iyileştirme projeleri ve önerilerinin üst yönetim ile paylaşıldığı ve ödüllendirildiği Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. “Kolayı varsa, işini zorlaştırma!” sloganıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni’nde ise Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanları ödül alan öneri ve süreç iyileştirme projelerini üst yönetim ile paylaşma fırsatı elde ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım ile gerçekleşen Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni’nde çalışanlar ödül ve sertifikalarını aldı. Bugüne kadar çalışanların her sene artan katılımı ile yılda 100’ün üzerinde proje ile 2000’in üzerinde öneri hayata geçirildi ve her yıl yaklaşık 3 milyon TL getiri sağlandı.