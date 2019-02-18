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Fikirden ticarete tek elden takip

Yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ettiklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yeni dönemde sunduğumuz destekleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacak, fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edeceğiz” dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
Fikirden ticarete tek elden takip

Teknoparklarda girişimcilerin pek çok alanda önemli başarılara imza attığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabetçi ve katma değere odaklanan girişimcilerin tek elden takip edileceğini söyledi. Çanakkale Teknopark’ın açılış töreninde konuşan Varank, rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın teknolojiyi geliştirip üretmekle mümkün olduğunu söyledi. Varank, teknolojinin sadece kullanıcısı durumunda bulunanların, kârlı bir pazar olmaktan ileri gidemediğini anlattı.

Teknoparktan Microsoft’a

Fikri, Ar-Ge’yi, ürünü ve ticareti bir bütün olarak ele alan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ettiklerini dile getiren Varank, teknoparklarda girişimcilerin drone tasarımından yazılıma, dijital oyunlardan biyoteknolojiye varan pek çok alanda önemli başarılara imza attığını dile getirdi. Microsoft’un, Türkiye merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data’yı satın aldığını anımsatan Varank, şunları kaydetti:

Teknolojide sıçrama potansiyeli

Şirketin satış tutarı yakında açıklanacak. Oldukça yüksek bir meblağla karşılaşmamız muhtemel. Global bir firmanın Türkiye’de teknoparkta faaliyet gösteren bir firmayla ilgilenmesi bize şunu gösteriyor; teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama potansiyelimiz, değerlendirilmesi gereken bir fırsat penceresi var. Potansiyelimizi daha da ileri taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni dönemde sunduğumuz destekleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacak, fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edeceğiz. Böylece, rekabetçi ve katma değere odaklanan girişimlerin hızla büyümelerini teşvik edeceğiz.

Çanakkale Teknopark’a 10 milyonluk hibe desteği

Bakan Varank, 2012 yılında kurulan Çanakkale Teknopark’ı 2014’te faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, 39 firmaya ev sahipliği yapan bu yerleşkenin, yüzde 100 doluluğa sahip olduğunu vurguladı. Bu teknoparka 10 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti: “Bu yeni hizmet binası da desteklerimiz sayesinde hayat buldu. Sevindirici olan gelişme, bu yeni binanın da yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak olması. İlk aşamada 300 Ar-Ge personeli burada istihdam edilecek. Büyüyen teknoparkımız, Çanakkale’nin ekonomik sıçramasına önemli katkılar sunacak. Üniversite gençliğine, parlak fikri olan girişimcilerimize ve üretmek isteyen herkese kapılarımız açık.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
  1. Teknopark
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Çanakkale Teknopark
  4. Ar-Ge
  5. dijital oyunlar
  6. biyoteknoloji
  7. Microsoft
  8. Citus Data
  9. Bakan Varank

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