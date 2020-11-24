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Ekonomi Fikir Maratonu’nda "siber güvenlik" ödülleri verildi
Ekonomi

Fikir Maratonu’nda "siber güvenlik" ödülleri verildi

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural: - "Dünyadaki tüm trendlere göre siber güvenlik alanında artan bir istihdam ihtiyacı olduğu ve bunun ülke ekonomileri için de önemli hâle geldiği görülüyor. Bu yüzden, Türk Telekom olarak bu alanda gelişen yenilikçi fikirler bizim için çok değerli"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:27:23 -
Fikir Maratonu’nda "siber güvenlik" ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom’un, “siber güvenlik” temasıyla hayata geçirdiği Fikir Maratonu’nda birinci olan Mr. SIP Pro Takımı 20 bin TL, ikinci olan Metawise Takımı 15 bin TL ve üçüncü olan Lineware Takımı ise 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki kazandı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket tarafından “siber güvenlik” temasıyla hayata geçirilen, üniversiteli ve yeni mezun gençlerin yarıştıkları Fikir Maratonu, 21-22 Kasım’da çevrimiçi düzenlendi.

10 ekip, Türk Telekom üst düzey yöneticilerinin ve akademisyenlerin yer aldığı jüri üyelerine fikirlerini sundu.

“Mr. SIP Pro: SIP-Based Audit and Attack Tool” fikriyle birinci olan Mr. SIP Pro takımı 20 bin TL, Metawise fikriyle ikinci olan Metawise takımı 15 bin TL ve “Netfelis” fikriyle üçüncü olan Lineware takımı ise 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki kazandı.

Dereceye giren 3 takım, 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânından yararlanabilecek. Maraton’a başvuran 120 fikir arasından, yenilikçilik, finansal ve sosyal etki, uygulanabilirlik, hedef kitleye etki kriterleri doğrultusunda 10 fikir seçildi.

Ekiplere Girişimcilik ve Girişim Hikayeleri, Tasarım Odaklı Düşünme, Networking, Sunum Becerileri eğitimleri ile siber güvenlik sektörü ve girişimcilik dünyasından öncü isimler tarafından mentorlük desteği verildi. Eğitimler sonrasında başlayan 24 saatlik maratonun ardından takımlar, final sunumlarını hazırladılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü bir kurum olarak bu dönüşümün en büyük taşıyıcılarından birinin siber güvenlik olduğunu ifade etti.

Vural, dünyadaki tüm trendlere göre siber güvenlik alanında artan bir istihdam ihtiyacı olduğunu ve bunun ülke ekonomileri için de önemli hale geldiğini belirterek, “Bu yüzden, Türk Telekom olarak bu alanda gelişen yenilikçi fikirler bizim için çok değerli. Tüm katılımcılara kıymetli fikirleri için teşekkür ediyor, kazanan ekipleri gönülden kutluyorum.” değerlendirmesini yaptı.



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