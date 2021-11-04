Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak: Bu ülkede değişmeyen tek şey Müslümanların esareti

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29 Ekim etkinlikleri kapsamında, bir anaokulunun öğretmeni, çocukların önünde önce çarşaf giyerek, "Bakın neremi görebiliyorsunuz?" demişti. Haddini aşan öğretmen ardından, bir mini etek, gömlek ve şapka giyip, Mustafa Kemal ile kurulan Cumhuriyet'in "modernlik" getirdiğini ifade etmişti. Bir başka okuldaysa, minik öğrenciler Mustafa Kemal resmi önünde secde ettirilmişti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, 29 Ekim'de yapılan bu etkinliklerin cezalandırılmamasına tepki gösterdi. Dr. Şenocak, "Ahlak yobazlarını rahatsız eden ayetleri okuyanları açığa alan yetkililer, çocukları insana secde ettiren muallimi de, Allahın emri tesettürle alay eden öğretmeni de hala açığa almamış." dedi.

Dr. Şenocak, sözlerini şu tespiti ile tamamladı: "Bu ülkede iktidara kim gelirse gelsin değişmeyen tek bir şey varki o da Müslümanların esaretidir."