Fiji’de kayıp aileden 5 kişi ölü bulundu, bebek hayatta kaldı

Fiji’de 24 Ağustos’tan beri haber alınamayan aileden 5 kişinin cesedi dağlık alanda bulunurken, ailenin en küçük üyesi olan 1 yaşındaki bebeğin ise hayatta kaldığı belirlendi.

Fiji’nin Nausori bölgesinde 24 Ağustos’ta kaybolan aileden 5 kişinin cesedi dağlık alanda bulundu. 1 yaşındaki bebeğin ise yaşadığı belirlendi. Yoldan geçen 25 yaşındaki Kelera Toloi tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Nirmal Kumar (63), eşi Usha Devi (54), kızları Nileshni Kajal (34), torunları Sana (11) ve Samara (8) olduğu kaydedildi.

Nirmal Kumar’ın kardeşi Raj Kumar, ailesinin bu zor zamanların üstesinden gelmeye çalıştığını söyleyerek, “Bir değil ki beş. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama kolay bir dönem değil” dedi. Kumar, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada’daki akrabalarının cenaze töreni için Fiji’ye geleceklerini söyledi.

Ailenin komşuları, ailenin 24 Ağustos’ta Nadi kentindeki evlerinden ayrıldığını ve geri dönmediklerini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 kişinin ölümü ile bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.