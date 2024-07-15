FIFA'nın güvenlik sorunları nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı ABD'den alması istendi

Arjantin ve Kolombiya arasında oynanan Copa America finali yaşanan güvenlik skandalı nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı. Yaşanan kaos sonrasında FIFA'dan güvenlik problemleri nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı ABD'den alması isteniyor.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Arjantin kupanın sahibi oldu.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Mücadele öncesinde kaos yaşandı… Biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı.

“İYİ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL”

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Pek çok kurum ve kuruluş ABD'nin güvenlik sorununu aşamayacağını FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibini değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Eski futbolcu Alexi Lalas, yaşananların 2026'da kısmen ABD'nin ev sahipliği yapması planlanan Dünya Kupası öncesinde bunun "iyi bir görüntü olmadığını" söyledi.

* FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın güvenlik sorununu çözeceğinden ve bundan sonra benzer olayların yaşanmamasını sağlayacağından hiç şüphem yok.