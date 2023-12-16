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Spor FIFA'dan transfer raporu: Menajerlere 888 milyon Dolar!
Spor

FIFA'dan transfer raporu: Menajerlere 888 milyon Dolar!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 16:08:00 -
FIFA'dan transfer raporu: Menajerlere 888 milyon Dolar!

FIFA, sisteme kayıtlı raporlar esas alarak geride kalmakta olan yıldaki menajerlik ücretlerine ilişkin rakamları yayınladı.

Dünya futbolunun patronları tarafından TMS (Transfer Matching System) üzerindeki kayıtlar esas alınarak hazırladığı rapora göre, futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler rekor bir seviyeye ulaştı ve 888 milyon dolar oldu. Bu da transferlerde harcanan toplam paranın yaklaşık yüzde 10’unun menajerlik hizmetlerine gittiği anlamına geldi.

 Menajerlerin 3 bin 353 transferde oyuncuları temsil ettikleri, yapılan transferlerin yüzde 15,4’ünün menajerler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Menajerler kazançlarını yüzde 42,5 oranında artırdı. Önceki rekor, 655 milyon dolar ile 2019 yılına aitti. Şimdi bunda üçte bir oranında bir büyüme kaydedildi.
 
Gerçekleşen transferlerin yüzde 90’ından fazlasında, kulüp menajerleri 1 milyon doların altında bir meblağ elde etti. 10 bin dolar ile 100 bin dolar arası değişen ücret skalası en yaygın ödeme ücretiydi. 224 transferde 1 milyon doları aşan menajerlik ücretleri ödendi. Bu da menajerlere ödenen paraların yaklaşık yüzde 69’una tekabül etti. İlgili rapor, kulüpler tarafından aracılara ödenen toplam tutarın 10 milyon doları aştığı münferit hizmet bedeli vakalarının da bulunduğunu kayıtlara geçirdi.
 
RAPORUN KAPAĞI KIM MIN JAE OLDU

FIFA’nın ‘Uluslararası transferlerde futbol menajerleri’ başlıklı raporunun kapak sayfasında, Kim Min Jae’nin fotoğrafı kullanıldı.

Raporda her bir transferden menajerlerin ne kadar kazandığına ilişkin spesifik veriler tek tek bulunmasa da, Koreli futbolcunun transferinde menajerinin oldukça yüksek bir kazancının bulunmasının, kendisini “kapak fotoğrafı” olmaya layık olduğu şeklinde düşünüldü. Napoli’den Bayern Münih’e transfer olan futbolcunun menajerinin bu transferden yaklaşık 15 milyon euro kazandığı o dönem iddia edilmişti.

İngiltere 281 milyon dolarlık ödemeyle menajerler için en çok paranın gözden çıkarıldığı kulüpler toplamına sahip ülke olarak kayıtlara geçti. İtalya 116 milyon dolar, Almanya 89 milyon dolar ile sıralandı. Yıldız futbolcuların yeni gözde lokasyonu Suudi Arabistan kulüpleri, menajerlere en fazla harcama yapanlar sıralamasında 86 milyon dolar seviyesinde yer aldı.

 
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