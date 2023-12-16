FIFA'dan transfer raporu: Menajerlere 888 milyon Dolar!
FIFA, sisteme kayıtlı raporlar esas alarak geride kalmakta olan yıldaki menajerlik ücretlerine ilişkin rakamları yayınladı.
Dünya futbolunun patronları tarafından TMS (Transfer Matching System) üzerindeki kayıtlar esas alınarak hazırladığı rapora göre, futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler rekor bir seviyeye ulaştı ve 888 milyon dolar oldu. Bu da transferlerde harcanan toplam paranın yaklaşık yüzde 10’unun menajerlik hizmetlerine gittiği anlamına geldi.
FIFA’nın ‘Uluslararası transferlerde futbol menajerleri’ başlıklı raporunun kapak sayfasında, Kim Min Jae’nin fotoğrafı kullanıldı.
Raporda her bir transferden menajerlerin ne kadar kazandığına ilişkin spesifik veriler tek tek bulunmasa da, Koreli futbolcunun transferinde menajerinin oldukça yüksek bir kazancının bulunmasının, kendisini “kapak fotoğrafı” olmaya layık olduğu şeklinde düşünüldü. Napoli’den Bayern Münih’e transfer olan futbolcunun menajerinin bu transferden yaklaşık 15 milyon euro kazandığı o dönem iddia edilmişti.
İngiltere 281 milyon dolarlık ödemeyle menajerler için en çok paranın gözden çıkarıldığı kulüpler toplamına sahip ülke olarak kayıtlara geçti. İtalya 116 milyon dolar, Almanya 89 milyon dolar ile sıralandı. Yıldız futbolcuların yeni gözde lokasyonu Suudi Arabistan kulüpleri, menajerlere en fazla harcama yapanlar sıralamasında 86 milyon dolar seviyesinde yer aldı.