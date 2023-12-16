FIFA'dan transfer raporu: Menajerlere 888 milyon Dolar!

Dünya futbolunun patronları tarafından TMS (Transfer Matching System) üzerindeki kayıtlar esas alınarak hazırladığı rapora göre, futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler rekor bir seviyeye ulaştı ve 888 milyon dolar oldu. Bu da transferlerde harcanan toplam paranın yaklaşık yüzde 10’unun menajerlik hizmetlerine gittiği anlamına geldi.

Menajerlerin 3 bin 353 transferde oyuncuları temsil ettikleri, yapılan transferlerin yüzde 15,4’ünün menajerler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Menajerler kazançlarını yüzde 42,5 oranında artırdı. Önceki rekor, 655 milyon dolar ile 2019 yılına aitti. Şimdi bunda üçte bir oranında bir büyüme kaydedildi.

Gerçekleşen transferlerin yüzde 90’ından fazlasında, kulüp menajerleri 1 milyon doların altında bir meblağ elde etti. 10 bin dolar ile 100 bin dolar arası değişen ücret skalası en yaygın ödeme ücretiydi. 224 transferde 1 milyon doları aşan menajerlik ücretleri ödendi. Bu da menajerlere ödenen paraların yaklaşık yüzde 69’una tekabül etti. İlgili rapor, kulüpler tarafından aracılara ödenen toplam tutarın 10 milyon doları aştığı münferit hizmet bedeli vakalarının da bulunduğunu kayıtlara geçirdi.

RAPORUN KAPAĞI KIM MIN JAE OLDU