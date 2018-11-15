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FIFA'dan Süper Lig ekibine şok ceza! Transfer yasağı getirdiler

Fas asıllı eski oyuncusu Adnane Tighadouini'ye olan 150 bin euroluk borcunu ödemeyen Süper Lig ekibi Kayserispor, FIFA tarafından transfer yasağı cezasına çarptırıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:17
FIFA'dan Süper Lig ekibine şok ceza! Transfer yasağı getirdiler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a FIFA'dan 1 dönem transfer yasağı geldi. Kayserispor, bu sezon devre arasında transfer yapamayacak ve yeni bir oyuncuyu TFF'ye bildiremeyecek.

Tighadouini'ye olan borcu ödemediği için

Kayserispor'un bu cezayı, 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilen ve sadece 7 maçta 177 dakika oynayan Fas asıllı Adnane Tighadouini'ye olan 150 bin euroluk borcunu 3 kez art arda ödemediği için aldığı kaydedildi.

Kayseri Tempo'ya konuşan Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, "Zamanında yapılmayan ödemeden ötürü "1 Transfer Tescil Dönemi Transfer Yapamaz Cezası" aldık. Bu cezayı devre arasında çekmeyi uygun gördük. Yani 2018-2019 sezonu (bu sezon) devre arasında transfer yapamayacağız. FIFA'nın verdiği cezayı sezon sonuna erteleyebilecek bir opsiyona sahiptik. Ancak sezon sonunda 9-10 futbolcumuzun sözleşmesi sona eriyor. O zaman daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabilirdik. Kayserispor kulübü olarak bu sıkıntının da altından kalkacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:17
  1. Kayserispor
  2. FIFA
  3. Transfer yasağı
  4. Süper Lig
  5. Adnane Tighadouini

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