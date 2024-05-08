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Spor FIFA'dan Süper Lig ekibine ağır yasak
Spor

FIFA'dan Süper Lig ekibine ağır yasak

Yeniakit Publisher
2024-05-08 20:14:00 -
FIFA'dan Süper Lig ekibine ağır yasak

FIFA, 'haksız fesih sebebiyle' Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a ağır bir yasak getirdi.

Trndyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA'dan gelen şok bir kararla sarsıldı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre FIFA, 'haksız fesih sebebiyle' Kayserispor'a iki dönem transfer yasağı verdi.

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