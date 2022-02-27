FIFA'dan, Rus barbarlığına tokat! Marşları çalınmayacak, bayrakları olmayacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişim tüm dünyanın tepkisini çekerken, bir yaptırım da FIFA'dan geldi.

Olağanüstü toplanan FIFA yetkilileri, Rusya topraklarında uluslararası hiçbir maçın oynanmasına karar verirken, Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda da taraftar olmayacağını açıkladı.

'Müsabakalardan men dahil tüm yaptırımlar masada!'

FIFA'nın aldığı en sert yaptırım kararı da Rus milli marşı ile Rusya bayraklarının yasaklanması oldu:

Rusya Futbol Birliği'nden takımların katıldığı maçlarda Rusya bayrağı olmayak ve Rusya milli marşı kullanılmayacak.

FIFA'nın Rusya'ya ilişkin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir.