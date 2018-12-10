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FIFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber!

Sezon başında çıkan pürüzler nedeniyle Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Modeste ile ilgili FIFA'dan karar çıktı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
FIFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray'ın da gündemine giren ancak tazminat nedeniyle transferinden vazgeçilen Anthony Modeste ile ilgili FIFA'dan karar çıktı. Modeste'nin önünde engel kalmadı.

Anthony Modeste'ye FIFA'dan beklediği haber geldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre; FIFA Anthony Modeste'nin Çin kulübü Tianjin Quanjin ile olan kontratını haklı sebeplerle sonlandırdığına ve Köln'de oynamasına herhangi bir engel olmadığına karar verdi. Ayrıca, Tianjin'in Modeste'ye hak ettiği prim gelirlerini ödemesine hükmederken tazminat talebini ise kabul etmedi.

Tianjin'in 30 milyon Euro tazminat için, Modeste'nin ise kulüpten istediği kalan maaşı için FIFA Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağı belirtildi.

Köln açıklama yaptı

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Köln'ün CEO'su Alexander Wehrle, "FIFA'nın verdiği gerekçeli kararı enine boyuna inceleyeceğiz. Fakat, transfer dönemi açılmadan oynamasının önünde bir engel mevcut." dedi.

Köln Sportif Direktörü Armin Veh ise, "Modeste, 2018 yılı içerisinde oynayamayacak. Ancak, 1 Ocak 2019'dan sonra Köln forması giyecek." açıklamasını yaptı.

Terim: Modeste'de hukuli bir durum oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce sezon başında Modeste ile ilgilendiklerini ancak hukuki nedenlerden dolayı bu transferi gerçekleştirmediklerini dile getirmişti.

Tecrübeli teknik adma o dönem yaptığı açıklamada '"Bir şey olursa biz söyleriz. Burada önemli şey Galatasaray camiası ve taraftarlarının duygularıyla oynamamak. Yazılanların çoğu doğru değil. Anthony Modeste'de hukuki bir süreç yaşandı. Riskli bir durum ortaya çıkınca, hukuk danışmanlarımızın tavsiyesi üzerine bu konu biraz geriye atıldı'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
  1. Modeste
  2. FIFA

YORUM YAZ

  • Abdullah. Abdullah. 49 dk önce
    Galatasaray'a niye müjde? Adam Köln ile kontrat imzaladı. Serbest olsaydı, ozaman Galatasaray için müjde olurdu.
Bugünkü Akit

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