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Spor

FIFA'dan futbol dünyasına destek paketi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:53:00 -
FIFA'dan futbol dünyasına destek paketi

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi.

Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.

 

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