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Spor

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

2020-04-24 16:49:52 -
FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

İSTANBUL (AA) - FIFA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgından etkilenen futbol camiasını rahatlatma planının ilk adımı olarak birliğe üye 211 ülkenin futbol federasyonlarına toplamda 150 milyon dolara yakın finansal destekte bulunulacağı belirtildi.

Buna göre her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra, en az 500 bin dolarlık para yardımı alacağı ifade edildi.


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