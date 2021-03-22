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Spor FIFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev
Spor

FIFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında görev alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:26:00 -
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında 24 Mart 2021 Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek. Belçika'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'da başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1. sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53. kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek" denildi.

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