FIFA21'in oynanış videosu ortaya çıktı

Bir twitter hesabından paylaşılan görüntülere göre piyasaya çıkmasına az bir zaman kalan FIFA21'in oynanış videosu yayınlandı. Paylaşılan videoda oyun dinamikleri net bir şekilde kendini gösteriyor. Konami, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak eFootball PES 2021 diye bir oyunun çıkmayacağını, bunun yerine eFootball PES 2020'nin güncelleneceğini açıklamıştı. Bu açıklamayı duyan oyunseverler oyun motoru farkı olsada FIFA21'in çıkmasından heyecan duymuştu. FIFA21Betaa" isimli bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar, FIFA 21'in nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor. Sızdırılan video ve görüntüler, FIFA 21'le ilgili pek çok detayı oyunseverlere sunuyor.

İşte FIFA21'in arayüzü

Arayüze baktığımız zaman oyunun içinde gelen olarak mor renk ve FIFA20'de kullanılan klasik arayüz kullanılmış.

Görüntüler pek kalite olmamasına rağmen skor tabelasında mor renk olacağı bekleniliyor. Bu sorunun cevabını oyun 6 Ekim 2020'de piyasaya çıkınca alacağız.