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Spor Fifa onayladı: Yeni ofsayt kuralı!
Spor

Fifa onayladı: Yeni ofsayt kuralı!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 13:52:00 -
Fifa onayladı: Yeni ofsayt kuralı!

FIFA 2 ülkede ilk olarak uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını kesinleştirdi. FİFA'nın onayladığı yeni ofsayt kuralında, hücum futbolcusunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt verilecek.

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak. FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor. 

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