  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi belli oldu
Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi belli oldu

Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 00:14:00 -
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Bayern Münih ile Tigres karşılaştı.

Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan maçta Bayern Münih, Tigres'i 59. dakikada Pavard'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Alman temsilcisi bu sonuçla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmanın sevincini yaşadı. Bayern Münih, 2013 yılında da kupayı müzesine getirmişti.

Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve yönetmeni Emre Konuk önemli açıklamalarda bulundu. Emre Konuk, Sul..
İlk sırada o ülke var! Türkiye'ye para akıyor
Ekonomi

İlk sırada o ülke var! Türkiye'ye para akıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancı yatırımcılar birçok ülkeye yaptığı yatırımları durdururken, Türkiye'ye bu dönemde de yatırımlar hız ..
Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti
Dünya

Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti

Kardeş ülke Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'dan peş peşe itiraflar gelmeye devam ediyor. Ermeni gazetesi Johovurd, savaş bo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay