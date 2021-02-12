FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi belli oldu
Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başardı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Bayern Münih ile Tigres karşılaştı.
Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan maçta Bayern Münih, Tigres'i 59. dakikada Pavard'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Alman temsilcisi bu sonuçla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmanın sevincini yaşadı. Bayern Münih, 2013 yılında da kupayı müzesine getirmişti.
Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.