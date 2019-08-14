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FIFA kokartlı hakemler açıkladı: Bu yıl o sistem daha etkili olacak

Futbolseverler heyecanla Cuma günü başlayacak 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu beklerken, geçtiğimiz dönemde de uygulanan ve zaman zaman taraftarların tepkisine sebep olacak sonuçlar doğuran 'VAR Sistemi' de değişecek. Konuya ilişkin açıklama yapan FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, VAR Sistemi'nin bu sezon FIFA standartlarında daha adil uygulanacağını söylediler.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:05
FIFA kokartlı hakemler açıkladı: Bu yıl o sistem daha etkili olacak

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, Cuma günü başlayacak 2019-2020 Cemil Usta sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundular. Geçtiğimiz sezon tartışmalı kararların verildiği VAR Sistemi'nin bu yıl FIFA standartlarında uygulanacağını belirten hakemler, hakemleri yetiştirmek üzere yurtdışından eğitimcilerin de Türkiye'ye geldiğini söylediler.

Ali Palabıyık, "Hangi pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekiyor. Bunlar net çizgilerle belirlenecek. Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi. VAR Sistemi'nde önemli olan gözden kaçan ihlallerin değerlendirilip özellikle topsuz alanlarda ve hakemin göremeyeceği durumlarda kararı hakemin değerlendirmesine yardımcı olmak." dedi.

VAR Sistemi'ne ilişkin konuşan bir diğer hakem Halil Umut Meler ise şunları söyledi:

"Bizi en çok rahatlatan kuralın kale vuruşu kullanışı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü defans oyuncuları hep ceza alanı dışına çıkmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise ceza alanı içinde topla oynayabilecekler. UEFA'dan ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan gelen eğitmenlerimizin belirlemiş olduğu çizgilerle UEFA'yı takip ederek VAR'ın bu sezon daha standartlı ve adil şekilde olacağını düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:05
  1. Ankara
  2. VAR Sistemi
  3. UEFA
  4. Halil Umut Meler
  5. Ali Palabıyık

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