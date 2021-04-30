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Spor FIFA iki Fransız kulübüne transfer yasağı getirdi
Spor

FIFA iki Fransız kulübüne transfer yasağı getirdi

FIFA, transfer döneminde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle iki Fransız kulübüne para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 17:13:00 -
FIFA iki Fransız kulübüne transfer yasağı getirdi

FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.

FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.

FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

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