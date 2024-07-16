FIFA cezayı kesti! Galatasaray'a transfer yasağı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer konusunda sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Buna göre Köhn için Hannover, sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü. Tete için ise FIFA, 'haksız sözleşme' cezası verdi. işte detaylar...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer dönemini sessiz ilerletmeye kararlı görünüyor.

Sezon sonunda şampiyon olup 5. yıldızı takmayı hedefleyen Cimbom'da mali sıkıntı yaşandığı iddia edildi.

TRANSFER PARASI GELMEDİ

Yıldız futbolcu Zanoiolo'nun, Atalanta'ya gitmesinden önce elecek parayla Guela Doue'yi alma planı yapan sarı kırmızılı ekip, Zaniolo'yu gönderdi ancak gelen para ile Davinson'un bonservis bedelinin taksiti ve Ndombele'nin şampiyonluk bosununu ödediği öne sürüldü.

TESİS BİTMEDİ

Diğer yandan Bankalar Birliğinden çıkmak isteyen Galatasaray, Kemerburgaz Tesislerinin tam anlamıyla bitmemesi nedeniyle Florya projesi askıya almış durumda. Bu kapsamda Bankalar Birliği'nden çıkılması imkansız hale gelmiyor. Transferlerde yapılamıyor.

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UEFA'DAN BİR CEZA GELEBİLİR

Köhn için Hannover, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Kerem Demirbay için Leverkusen, Icardi için de PSG transfer taksiti beklediği iddia edildi. Şu an için gündemde yok ancak Dursun Özbek'in de dediği gibi ''UEFA'dan bir ceza'' gelmesi gündemde görünüyor.