  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
Spor

FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-01 14:39:00 -
FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu

FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.

Tunç'un foyası ifşa oldu!
Tunç'un foyası ifşa oldu!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunç'un foyası ifşa oldu!

Ali Erbaş Mekke'de acı haberi duyurdu
Ali Erbaş Mekke'de acı haberi duyurdu

Gündem

Ali Erbaş Mekke'de acı haberi duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23