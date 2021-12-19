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Spor FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir
Spor

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Tunus'u 2-0 yenen Cezayir şampiyonluğu kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 04:51:00 -
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir

Al Bayt Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Tunus ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren maçın 99. dakikasında Amir Sayoud ve 120+5. dakikasında Yacine Brahimi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Cezayir şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın üçüncülük maçında ise Mısır ile Katar karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Katar, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı.

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