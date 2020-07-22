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Teknoloji

FIFA 21'in kapak yıldızları ortaya çıktı

FIFA 21'in olası kapak yıldızları ortaya çıktı? Peki FIFA 21'in kapağında hangi yıldızlar olacak? FIFA 21 ne zaman tanıtılacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:52:00 -
FIFA 21'in kapak yıldızları ortaya çıktı

EA Sports'un en yüksek kitleli oyunu FIFA'nın 2021 versiyonun kapağında yer alacak yıldız futbolcuların isimlerinin ortaya çıktığı iddia edildi. Oyunun bir hayranı, hazırlanan video hatırlatıcısının kaynak kodlarında dört futbolcu ve takım referanslarının yer aldığı görseli paylaştı. 

23 Temmuz'da tanıtım için yayınlanacak olan videonun YouTube'da hatırlatıcısının oluşturulması sonrası bazı hayranlar fragmanın kaynak koduna inerek dört farklı takımı ve çeşitli oyuncuları işaret eden referanslara rastladı.

Videonun kaynak kodunda PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, bu sene Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, Atletico Madrid'den Joao Felix ve Borussia Dortmund'un yıldız genç santraforu Erling Haaland'ı işaret eden referanslar bulundu.

Bu bilgilerin ortaya çıkarılmasından kısa bir süre sonra futbolcular ve takımların isimleri kaldırıldı. EA Sports, FIFA 20'de birden çoklu kapak yıldızı kullanmıştı, aynısını FIFA 21'de de devam ettirmesi oldukça muhtemel gözüküyor.

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