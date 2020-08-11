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Teknoloji

FIFA 21 Ultimate Team modu tanıtım videosu yayınlandı

Electronic Arts, FIFA 21 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, oyunun çok sevilen modu "Ultimate Team" ile ilgili detayları gözler önüne seriyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:19:00 -

Futbol oyunları ile isminden sürekli bahsettiren Electronic Arts, son dönemlerde piyasa sürülmesi az kalan yeni futbol oyunu FIFA 21'e kilitlenmiş durumda. Şirket, birkaç gün aralıklarla yeni oyunuyla ilgili açıklamalar yaparak oyuncuların heyecanını biraz daha artırmaya çalışıyor. Electronic Arts'ın FIFA 21'le ilgili son hamlesi, yeni bir tanıtım videosu oldu.

İşte tanıtım videosu;

 

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