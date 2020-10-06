  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fidyecilere film gibi operasyon!
Dünya

Fidyecilere film gibi operasyon!

Nijer ve Nijerya ordusunun fidyecilere yönelik ortak operasyonunda en az 30 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:24:00 - 2020-10-06 23:27:27
Fidyecilere film gibi operasyon!

Nijer ulusal televizyonunda yer alan habere göre, Nijer ve Nijerya silahlı kuvvetleri iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırda fidyeci ve hırsızlara operasyon düzenledi. Operasyonda 30'dan fazla kişi etkisiz hale getirilirken çok sayıda kişi yakalandı.

Nijer İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Bazoum Mohamed burada açıklamada, Nijerya ve Nijer ordusunun ortaklaşa operasyonunda öldürülen ve yakalananların yanı sıra Nijerya topraklarındaki iki fidyeci kampının da dağıtıldığını söyledi.

Başarılı bir operasyona imza atıldığını belirten Mohamed, sınırlardaki güvenlik kontrollerinin artırılacağını kaydetti.

Bölgedeki iş adamı ve önemli kişileri kaçıran fidyeciler, söz konusu kişileri sınırdaki kamplara götürerek serbest bırakılma karşılığında fidye talebinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Bizler hazırız
Dünya

Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Bizler hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son dönemde gerçekleştirilen Türk-Yunan görüşmelerinin olumlu bir adım olduğunu söyledi...
Kahraman asker, Ermenistan'ın kabusu oldu!
Dünya

Kahraman asker, Ermenistan'ın kabusu oldu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tek başına 11 Ermenistan zırhlısını havaya uçuran kahraman asker Tahir Misirkhanov'u tebrik etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay