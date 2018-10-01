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Fidye için kaçırıp işkenceyi ailesine izlettirdiler

İstanbul'da kaçırılarak ailesinden 6 bin dolar fidye istenen Pakistan uyruklu 37 yaşındaki Obaıt Khan'ın, polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldığı bildirildi. Olayla ilgili Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
Fidye için kaçırıp işkenceyi ailesine izlettirdiler

İstanbul'da kaçırılarak ailesinden 6 bin dolar fidye istenen Pakistan uyruklu Obaıt Khan (37) polis tarafından kurtarıldı.

Konsolosluk polisten yardım istedi

 Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, Obaıt Khan'ın kaçırıldığını ve ailesinden fidye istendiğini belirterek,  yardım istedi. Konsolosluk yetkilileri Obaıt Khan'ın ağabeyinin Pakistan'da başvuru yaptığını, 6 bin dolar fidye istendiği bilgisini verdi.

Kaçıranlardan biri mağdurun evinde yaklandı

Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis bir süre önce hayat sigortası yaptırdığı öğrenilen Obaıt Khan'ın İstanbul'da kaldığı evi tespit etti. Bahçelilevler, Hürriyet mahallesinde bulunan mağdurun evine giden polis ekipleri burada Aqıp M.(20) ile karşılaştı. Şüpheli sorgulandı ve Gültepe'de gösterdiği bir eve polis baskını yapıldı.

Kaçırılan genç kurtarıldı

Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından eve yapılan baskında bir odada zorla tutulan Obaıt Khan kurtarıldı. Evde bulunan Shhdad A.(22) ve Usrman M.(20)'yi gözaltına alındı. Kurtarılan Obaıt Khan'ın bir hafta zorla tutulduğu evde işkenceye maruz kaldığı,  şüphelilerin Obaıt Khan'ın ailesini cep telefonuyla görüntülü arayarak, yaptıkları işkenceyi gösterip parayı tahsil etmeye çalıştıkları öğrenildi.  Bir sünger fabrikasında işçi olarak çalışan Obaıt Khan', Asayiş Şube Müdürlüğünde konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
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