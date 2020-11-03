Fideo tarifi- Meksika usulü Fideo nasıl yapılır?

Bu çorbayı hazırlamak için kullanılan ince Meksika usulü erişte olan Fideo kullanılmaktadır. Ancak spagetti makarna veya tel şehriye ile de yapılabilir. Bizde genellikle şehriyeli tavuk çorbası olarak da yapılan Meksika yemeği Fideo tarifi yazımıza...

Fideo nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 adet erik domates

1/4 beyaz soğan

1 diş sarımsak

8 su bardağı ev yapımı tavuk suyu

Bitkisel yağ

Garnitür için 4 misket limonu

Nasıl yapılır?

Domatesleri ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Mikserde domates, soğan ve sarımsağı püre haline getirin ve bir kenara koyun. Karışım püre haline gelmiş olacak.

3 yemek kaşığı yağı kısık ateşte ısıtın. Erişteleri ekleyin ve yağda kavurun. Erişte kahverengileşene kadar karıştırmaya devam edin.

Püre haline getirilmiş domatesleri, soğanı ve sarımsağı erişteye ilave edin. Eriştelerin rengine dikkat edin. Bazıları çok kahverengi olmalı. Kızarmış erişte çorbaya lezzet derinliği katar.

Tavuk suyu veya sebze suyunu ekleyin ve karıştırın. Kapağını kapatın ve kısık ateşe alın. 10 dakika pişirin.

Mükemmel pişmiş Fideo yemeğiniz artık servise hazır. Tuzu tadına göre ayarladığınızdan emin olun. Afiyet olsun.