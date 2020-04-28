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Yerel

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.

2020-04-28 10:13:24 -
Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.


Bağlıca köyünde çiftçilik yapan Nejdet Paksoy, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacılardan aldığı yaklaşık 350 adet 5 litrelik plastik şişelerle koruyor. Çiftçi Nejdet Paksoy, her sene kendi ihtiyaçları kadar sebze yetiştirdiklerini söyledi. Paksoy, "Her sene sağanak ve dolu yağıyor. Bundan dolayı ektiğimiz fideler zarar görüyordu. Geçen senden beri aklımda böyle bir fikir vardı geçen sene geç olduğundan yapamadım, bu sene uyguladım. iki gün önce aşırı sağanak ve dolu yağdı, köydeki tüm çiftçilerin fideleri, mamulleri zarar gördü benim fidelerime herhangi bir zarar gelmedi. Uyguladığım yöntemin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştım, çok ilgi çekti beni arayanlar oldu. Tebrik edenler oldu, bu uygulamayı tüm çiftçilere öneriyorum, fideleri aşırı yağışlardan, doludan ve soğuklardan korumanın en basit yöntemi" dedi.

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