Fidan’dan yurt dışındaki Türkler için net mesaj! Hizmette yeni dönem başlıyor! 3 milyonu aşan işlem hacmi dikkat çekti!

Fidan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına verilen hizmetlerin dış politikanın omurgası olduğunu vurguladı. 2004’te 147 bin olan yurt dışı işlem sayısının bugün 3 milyonun üzerine çıktığını söyleyen Fidan, “Başkonsolosluklarımız günlük bazda en kritik dosyaları titizlikle yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Konferansta, yurt dışındaki Türk toplumunun güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve temsilciliklerin Türkiye ile bulundukları ülkeler arasındaki ilişkilerde daha aktif rol alması başlıkları ele alınıyor. Fidan, kurumlarla eşgüdüm içinde ilerleyen yeni stratejik yol haritasının da bu toplantıda şekilleneceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sundukları hizmetlerin daha da ilerletilmesi ve çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, başkonsoloslukların görev bölgeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi, yurt dışındaki Türk toplumunun güçlendirilmesi gibi alanlarda yapılabilecek çalışmaları bölgesel ve tematik başlıklar altında bu konferansta değerlendireceklerini söyledi.

Konferans kapsamında dış politikanın farklı alanlarında Başkonsoloslukların çalışmalarından daha etkin yararlanma imkanlarını da ele alacaklarını aktaran Fidan, ilgili kurum ve kuruluşlarla eş birim halinde ileriki döneme ilişkin ortak bir strateji oluşturulmasına ve yol haritası belirlenmesine odaklanacaklarını belirtti.

- "263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz"

Bakan Fidan, kurumsal işleyişin iyileştirilmesinin asli gündem maddelerinin arasında bulunduğunu, teşkilat yapısında gerçekleştirecekleri değişikliklerle Bakanlığın dış politika konularına 360 derece bakış açısıyla yaklaşan bir bakış açısına kavuştuğunu dile getirdi.

Yurt dışı teşkilatlarının giderek büyüdüğünün altını çizen Fidan, "263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz. 264'üncü temsilciliğimizi de açma aşamasındayız. 99 başkonsolosluğumuzla en geniş konsolosluk ağı olan ülkeyiz. 2000'e yakın personelimizle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kuvvetli bir kadroyla hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, hukuk danışmanları ve bağlı ataşelerle de sayının daha da arttığını aktardı.

Yurt dışındaki Türk toplumuna sundukları hizmetlerin dış politikanın önemli bir boyutunu oluşturduğuna işaret eden Fidan, şöyle devam etti:

"Başkonsolosluklarımız günlük bazda en kritik işlerden birini yapmakta. Önemli bir işlem hacmini nitelikli şekilde de yerine getirmektesiniz. Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla yurt dışındaki 7,5 milyonu aşkın vatandaşımız arasında sizler bir köprü oluyorsunuz arkadaşlar. Hem nicelik hem nitelik bakımından temsilciliklerimizin güçlendirilmesine, hizmet kalitesinin artırılmasına önem vermekteyiz.

2004'te yapılan bir ölçümde, yıllık sadece 147 bin olan yurt dışı işlem sayımız, bugün itibarıyla 3 milyonun üzerinde seyretmekte. Vatandaşlarına en fazla sayıda ve çeşitlilikte konsolosluk hizmeti sunan başlıca ülkeler arasındayız. 9 binin üzerinde ve çeşitlilikte 70 üzerinde de farklı konuda hizmet var."

Yurt dışında vatandaşlarla doğrudan temaslarının konsolosluk hizmetleriyle gerçekleştiğini, bu bakımdan başkonsolosluklarda yapılan işleri oldukça kritik gördüklerini vurgulayan Fidan, Bakanlığın teknolojik gelişmeleri yakalamasına da önem atfettiklerini, çevrim içi ortamda sunulabilecek konsolosluk hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin teknik altyapılarının oluşturulması bağlamında büyük mesafe katettiklerini, e-devlet ve e-tebligat uygulamaları bakımından dünyada ilk sıralarda olduklarını anlattı.

Fidan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'yle ilişkilerini güçlendirmek için 2014'ten bu yana uygulamaya koydukları yurt dışında seçim sandıkları açılmasının da büyük başarıyla gerçekleştirdikleri hizmetler arasında yer aldığını belirtti.

- "Konsolosluk himayesi' kavramını en geniş şekilde yorumlayan ülkelerin başındayız"

Fidan, 2023'teki cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlerde 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve ilave 16 şehirde 2 milyona yakın Türk vatandaşının oy kullandığını hatırlatarak Türkiye'nin başkonsolosluklarının bu konuda önemli rol üstlendiğini söyledi.

Yurt dışındaki vatandaşların ve soydaşların, Türkiye'ye açılan kapısı olan başkonsoloslukların desteğe ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlara yardım eli uzattığını dile getiren Fidan, "Konsolosluk himayesi' kavramını en geniş şekilde yorumlayan ülkelerin başında geldiğimizi gururla ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin önemli işlev gördüğünü vurgulayarak "Kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içerisinde doğal afetler, savaş ve kriz dönemleriyle tahliyelerde vatandaşlarımızın ana başvuru merkezi haline gelen çağrı merkezi, 7 gün 24 saat esasında 9 dilde günlük 2 binden fazla çağrıya yanıt vermekte." diye konuştu.

İlgili kurumların, vatandaşlara yönelik çalışmalarında Dışişleri Bakanlığınca doğru yönlendirilmesinin ve eşgüdüm içinde ilerlemesinin önem arz ettiğine dikkati çeken Fidan, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yaşadıkları ülkede siyaset, ekonomi, akademi ve eğitim başta olmak üzere her alanda temsil edilmeleri, sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesinin desteklenmesi ve bu çerçevede Türk sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarının güçlü tutulmasına yönelik çabalar da başkonsolosluklarımızın başlıca görevleri arasında bulunmakta."

Fidan, başkonsolosların bulundukları bölgedeki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmesinin ve birleştirici rol oynamasının önemine değinerek, bunu yaparken devletin desteğinin hissettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yurt dışında, özellikle batıda, camilere, evlere, iş yerlerine, inanışımıza, kutsal kitabımıza ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılar neredeyse her gün vuku bulmakta." diyen Fidan, 2023'ten itibaren 750'yi aşkın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı saikli saldırının kayıtlara geçtiğini aktardı.

Fidan, nefret suçlarıyla mücadelenin sadece siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki bir vazife olduğunu vurgulayarak yaşadıkları her yerde Türk vatandaşlarının saygınlığının ve güvenliğinin savunulmasının asli bir görev olduğunu kaydetti.

Başkonsoloslukların siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi, kardeş şehir ilişkileri dahil birçok farklı konuda da halihazırda görev üstlendiğine işaret eden Fidan, "Geniş bir coğrafyada mesai mefhumu gözetmeden ailenizden ve özel hayatınızdan fedakarlık ederek devletimizi temsil ediyor ve milletimizin menfaatlerini savunuyorsunuz. Sizlerin ve ekiplerinizin başarılı çalışmalarıyla gerçekten iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, vatana hizmet uğrunda şehit olan Türk diplomatları ve onların aile bireylerini rahmetle yad ederek, konferanstan azami fayda sağlanacağına inandığını kaydetti.