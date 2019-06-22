0553 313 94 23

Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?

Fibromiyalji; ağrıya yorgunluk, sabah tutukluğu, depresyon, uyku bozukluğu başta olmak üzere çeşitli semptomların eşlik ettiği etyolojisi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır. Genelde uzun süren kas-iskelet sistemi ağrısı ile birlikte vücudun belirli bölgelerindeki hassas noktaların varlığı ile fibromiyalji tanısı konulur. Peki, vücutta Fibromiyalji noktaları nelerdir? Fibromiyalji nasıl anlaşılır?

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:22
Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?

Fibromiyalji; ağrıya yorgunluk, sabah tutukluğu, depresyon, uyku bozukluğu başta olmak üzere çeşitli semptomların eşlik ettiği etyolojisi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır. Genelde uzun süren kas-iskelet sistemi ağrısı ile birlikte vücudun belirli bölgelerindeki hassas noktaların varlığı ile fibromiyalji tanısı konulur. Peki, vücutta Fibromiyalji noktaları nelerdir? Fibromiyalji nasıl anlaşılır?

Fibromiyalji noktaları nerelerdir?

Fibromiyalji noktaları, hafif basınç uygulamakla bile ağrıya neden olabilen 18 farklı alanı içerir. Günümüzde, bu noktalar fibromiyaljiyi teşhis etmek için nadiren kullanılır. Bunun yerine, bu noktalar şüphelenilen hastalıkları dışlamanın bir yolu olarak tercih edilebilir. Bu tetik noktalarının neden olduğu ağrı, vücudun birçok bölgesini etkileyen tutarlı künt bir ağrı olarak tanımlanabilir. 

Fibromiyalji tanısı nasıl konur?

Eski yönteme göre bilinen 18 tetik noktasının en az 11’inde yaygın ağrı ve hassasiyet varsa kişiye fibromiyalji tanısı konur. Tetik noktalarından bazıları şunları içerir:

– Başın arkası
– Omuz üstleri
– Üst göğüs
– Kalçalar
– Dizler
– Dirsekler

Fibromiyalji noktaları artık tanı için odak nokta değildir. Bunun yerine, üç aydan fazla bir süredir devam eden yaygın ağrı varsa ve ağrıyı açıklayabilecek teşhis edilebilir bir tıbbi durum yoksa fibromiyalji tanısı konabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:22
  1. fibromiyalji
  2. Fibromiyaljibelirtileri
  3. fibromiyalji tanısı nasıl konur
  4. fibromiyalji nedir
  5. Fibromiyalji nedir ve kimlerde görülür?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?
    1. 23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta..
    2. Kız kardeşini döverek otobüsten..
    3. Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler
    4. Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?
    5. Romatoloji nedir?
    6. "Organlarıyla umut olan öğrenci"..
    7. Almanya'da "Türk Film Günleri"
    8. "Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya..
    9. Kafadan yapışık siyam ikizleri 1..
    10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    11. Kız isteme töreninde dehşet
    12. "Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte..
    13. Hatay'da asayiş uygulaması
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
    15. Başkentte bir kişi silahla sırtından..
    16. "Erdoğan sadece milletin hür iradesine..
    17. Eski Rum lider Dimitris Hristofyas öldü
    18. Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere..
    19. Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019
    21. Şehidin kardeşi motor kazasında..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Gürcistan’da tansiyon dinmiyor
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. ABD'den Nikaragualı yetkililere..
    26. Londra'da Mursi'nin ölümü için..
    27. Ali Koç takıma moral verdi
    28. Maarif Vakfı’ndan Kuzey Makedonya’daki..
    29. Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa..
    30. Altun:"Erdoğan her türlü kirli..
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!