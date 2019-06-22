Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?

Fibromiyalji; ağrıya yorgunluk, sabah tutukluğu, depresyon, uyku bozukluğu başta olmak üzere çeşitli semptomların eşlik ettiği etyolojisi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır. Genelde uzun süren kas-iskelet sistemi ağrısı ile birlikte vücudun belirli bölgelerindeki hassas noktaların varlığı ile fibromiyalji tanısı konulur. Peki, vücutta Fibromiyalji noktaları nelerdir? Fibromiyalji nasıl anlaşılır?

Fibromiyalji noktaları nerelerdir?

Fibromiyalji noktaları, hafif basınç uygulamakla bile ağrıya neden olabilen 18 farklı alanı içerir. Günümüzde, bu noktalar fibromiyaljiyi teşhis etmek için nadiren kullanılır. Bunun yerine, bu noktalar şüphelenilen hastalıkları dışlamanın bir yolu olarak tercih edilebilir. Bu tetik noktalarının neden olduğu ağrı, vücudun birçok bölgesini etkileyen tutarlı künt bir ağrı olarak tanımlanabilir.

Fibromiyalji tanısı nasıl konur?

Eski yönteme göre bilinen 18 tetik noktasının en az 11’inde yaygın ağrı ve hassasiyet varsa kişiye fibromiyalji tanısı konur. Tetik noktalarından bazıları şunları içerir:

– Başın arkası

– Omuz üstleri

– Üst göğüs

– Kalçalar

– Dizler

– Dirsekler

Fibromiyalji noktaları artık tanı için odak nokta değildir. Bunun yerine, üç aydan fazla bir süredir devam eden yaygın ağrı varsa ve ağrıyı açıklayabilecek teşhis edilebilir bir tıbbi durum yoksa fibromiyalji tanısı konabilir.