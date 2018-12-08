FIBA'ya yeni genel sekreter





İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinde (FIBA) Patrick Baumann’ın vefatının ardından boşalan genel sekreterlik görevine Yunan spor adamı Andreas Zagklis getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIBA Genel Kurulunda genel sekreterlik seçimi yapıldı. Göreve Andreas Zagklis oy birliği ile seçildi.

FIBA bünyesine 2016'da dahil olan Zagklis, kurumda Hukuk Hizmetleri Başkanı olarak görev yapıyordu. Zagklis'in, ülkesi Yunanistan'da basketbolda oyunculuk, antrenörlük ve yöneticilik kariyeri de bulunuyor.

FIBA Genel Sekreteri olarak 2003 yılından beri görev yapan İsviçreli spor adamı Patrick Baumann, 13 Ekim'de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetmişti.



