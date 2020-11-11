  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fibabanka’dan 231,2 milyon TL vergi öncesi kâr
Ekonomi

Fibabanka’dan 231,2 milyon TL vergi öncesi kâr

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert: -"Fibabanka olarak, yılın büyük bir bölümünü güçlü teknolojik alt yapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:59:44 -
Fibabanka’dan 231,2 milyon TL vergi öncesi kâr

İSTANBUL(AA) - Fibabanka, 2020 yılı üçüncü çeyrek sonunda 231,2 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

Fibabanka'dan yapılan açıklamada, Bankanın 3. çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Fibabanka, 2020 yılı üçüncü çeyrek sonunda 231,2 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Bankanın aynı dönemdeki vergi sonrası net kârı da 178,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fibabanka’nın kredi portföy büyüklüğü net 17,5 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 66 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 59’unu oluşturan müşteri mevduatı ise 15,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Fibabanka’nın 30 Eylül 2020 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 22,14 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu dönemde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, "Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımımız ve ‘Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız’ çerçevesinde, 2020 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Fibabanka olarak, yılın büyük bir bölümünü güçlü teknolojik alt yapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...
Siyaset

Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...

Bugünkü yazısında Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan..
Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı!
Dünya

Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı! "Bizden daha önemli"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet binasına yönelik baskınlarda bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve bazı eşyalarının çalındığını ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay