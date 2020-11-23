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Spor FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının maç programı açıklandı
Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının maç programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:54:43 -
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının maç programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer aldığı B Grubu ile İzmit Belediyespor'un bulunduğu A Grubu maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları ise Macaristan'ın Sopron kentinde yapılacak.

Türk temsilcilerinin grup aşamasındaki maç programı şöyle:


1 Aralık Salı

17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Prag (Çekya)

21.00 Perfumerias Avenida (İspanya) - İzmit Belediyespor

23.00 Galatasaray - Basket Landes (Fransa)


2 Aralık Çarşamba

17.00 İzmit Belediyespor - Dinamo Kursk (Rusya)


3 Aralık Perşembe

17.00 Arka Gdynia (Polonya) - Fenerbahçe Öznur Kablo

20.00 Sopron Basket (Macaristan) - Galatasaray


4 Aralık Cuma

17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC Asvel Feminin (Fransa)

18.00 İzmit Belediyespor - Nadezhda (Rusya)

21.30 Bourges Basket (Fransa) - Galatasaray


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