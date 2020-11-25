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Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda format değişikliği
Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda format değişikliği

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:43:51 -
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda format değişikliği

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon 19-22 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, turnuvada 2020-2021 sezonu için format değişikliğine gidildiği belirtildi.

Yapılan değişikliklere göre, kupada eleme maçları 16 veya 17 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye'den Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor’un katılacağı normal sezon, 19-22 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden yapılacak.

Sekiz grubun ilk 2 sırasında yer alan takımların katılacağı son 16 turu ile çeyrek finaller, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi normal sezonunda mücadele eden takımlar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılamayacak.

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