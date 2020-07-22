  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:46:07 -
FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Basketbol Dünya Turu, 29-30 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde yeniden başlayacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Macaristan'da 29-30 Ağustos'ta yeniden başlayacak 3x3 Basketbol Dünya Turu'nun, 5-6 Eylül ve 11-12 Eylül tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş’te 2 yeni turnuva ile devam edeceği duyuruldu.

Turnuvalarda, yerel ve ulusal otoriteler tarafından talep edilen tüm sağlık önlemleri ile FIBA Tıbbi Danışma Grubu tarafından geliştirilen Basketbola Geri Dönme Kılavuzu’nda yer alan tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

FIBA'nın, final dahil olmak üzere bu yıl düzenlenecek diğer etkinlikleri planladığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak takvim güncellemelerini tarihler yaklaştıkça açıklayacağı aktarıldı.

Daha önce, Abu Dabi, Chengdu, Meksiko, Utsunomiya, Prag, Lozan, Los Angeles ve Nanjing'de düzenlenmesi planlanan turnuvalar 2021'e ertelenmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı