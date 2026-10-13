FIAT’tan “şekilden şekle giren” otomobil! Küçük gövde, büyük fikir: Multiplay

İtalyan otomotiv markası FIAT, 2026 Paris Otomobil Fuarı kapsamında, otomobilin değişen aile ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayabileceğini yeniden yorumlayan Multiplay konseptini dünya sahnesine çıkardı. Paris Otomobil Fuarı’nın açılışı öncesinde gerçekleştirilen Stellantis “Night Before” etkinliğinde tanıtılan yeni konsept, FIAT’ın otomobil tasarımına yaklaşımının temelini oluşturan pratiklik, yaratıcılık ve ulaşılabilir kullanım çözümlerini geleceğin mobilite anlayışıyla buluşturuyor.

Stellantis Stratejik Danışmanı Olivier François ile FIAT, Abarth ve Lancia markalarının CEO’su ve Stellantis Avrupa Pazarlama Direktörü Arnaud Belloni tarafından uluslararası basına tanıtılan Multiplay, tek bir otomobilin gün içerisinde birbirinden farklı ihtiyaçlara yanıt verebilmesi fikrinden hareket ediyor. İşe ve okula ulaşım, spor aktiviteleri, hafta sonu gezileri ve açık hava etkinlikleri gibi farklı kullanım senaryolarını aynı otomobilde bir araya getirmeyi hedefleyen konsept, 4,45 metrelik kompakt boyutlarına rağmen dikkat çekici bir iç mekân esnekliği sunuyor.

Yenilikçi “Metamorfosi” mimarisiyle aile otomobilinden pick-up’a dönüşüyor!

FIAT Multiplay’in en dikkat çekici özelliğini, otomobilin arka bölümünün farklı kullanım ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesine olanak sağlayan, “Metamorfosi” olarak adlandırılan yenilikçi C sütunu mimarisi oluşturuyor. Bu sistem, arka modülün özel kılavuzlar üzerinde uzunlamasına hareket etmesini sağlayarak otomobilin gövde yapısının dönüştürülmesine imkân tanıyor.

Bu sayede Multiplay, birkaç basit hareketle kapalı gövdeli 6+1 kişilik bir aile otomobilinden, dört koltuklu ve açık yükleme alanına sahip bir pick-up’a dönüşebiliyor. Aile kullanımında yolcu kapasitesini ve iç mekân konforunu ön plana çıkaran konsept, pick-up konfigürasyonunda ise bisiklet, spor ekipmanları, açık hava malzemeleri ve hacimli eşyaların taşınmasına uygun bir yükleme alanı sunuyor.

Multiplay’in çok yönlü yapısı yalnızca gövde mimarisiyle sınırlı kalmıyor. Otomobilin arka spoyleri de gerektiğinde hareket ederek entegre bir bisiklet taşıyıcısına dönüşüyor. Pick-up konfigürasyonunda iki bisiklete kadar taşıma kapasitesine sahip olan bu çözüm, ayrı bir taşıma aksesuarına ihtiyaç duyulmadan işlevselliği artırıyor. Böylece normal kullanımda aerodinamik bir görev üstlenen tek bir parça, ihtiyaç halinde farklı bir amaca hizmet edebiliyor.

Efsanevi Multipla’nın mirası geleceğin mobilitesine taşınıyor!

FIAT Multiplay, markanın otomobil tarihinde iç mekân verimliliğini yeniden tanımlayan iki önemli modelin mirasını günümüze taşıyor. İlk kez 1956 yılında tanıtılan FIAT 600 Multipla, yaklaşık 3,5 metrelik uzunluğuna rağmen altı kişilik yolcu kapasitesi sunarak döneminin yenilikçi aile otomobillerinden biri olmuştu. 1998 yılında yollara çıkan FIAT Multipla ise dört metrenin altındaki gövde uzunluğu ve iki sıraya yerleştirilmiş altı koltuğuyla alışılmış otomobil tasarımının sınırlarını zorlamıştı.

Yeni Multiplay konsepti, her iki modelin de temelinde yer alan maksimum iç mekân kullanımı yaklaşımını daha ileri taşıyor. Ancak bunu yalnızca daha fazla yolcuya yer açarak değil, otomobilin kullanım amacını değiştirebilen bir mimariyle gerçekleştiriyor. Böylece FIAT, geçmişten gelen yaratıcı ve insan odaklı tasarım anlayışını, değişen aile yaşamına uyum sağlayabilen yeni nesil mobilite çözümleriyle birleştiriyor.

Çocuklara ve evcil hayvanlara özel çok işlevli yaşam alanı!

Multiplay’in iç mekânında da değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan yenilikçi çözümler öne çıkıyor. Konseptin 6+1 kişilik yerleşimi, Multipla’nın altı koltuklu mimarisini “Petsenger seat” adı verilen çok işlevli bir modülle geliştiriyor.

İhtiyaca göre çocuk koltuğu bağlantı noktası, evcil hayvanlar için özel alan, küçük masa veya saklama bölmesi olarak kullanılabilen Petsenger seat, otomobilin iç mekânını yolculuğun amacına göre yeniden düzenlemeye olanak tanıyor. Böylece aynı alan, farklı zamanlarda aile bireylerinin değişen ihtiyaçlarına hizmet edebiliyor.

Evcil hayvanlara yönelik çözümler de otomobilin tasarımına doğrudan entegre ediliyor. Petsenger seat minderinin dış bölümündeki bir parça çıkarılarak tasma olarak kullanılabilirken, kapı içerisinde katlanabilir mama veya su kabı için özel bir bölme bulunuyor. Saklama cepleri, elastik sabitleme bantları ve çok işlevli parçalar, günlük kullanımda pratikliği artırıyor.

FIAT mühendisleri, Multiplay ile modern aile otomobillerinin önemli sorunlarından biri olan üçüncü sıra koltukların sınırlı kullanım alanına da çözüm arıyor. Verimli iç mekân mimarisi sayesinde arka bölüm, iki çocuğun rahatça kullanabileceği ve gerektiğinde bir yetişkinin de oturabileceği şekilde tasarlanıyor. Çocuklara kendilerine ait bir yaşam alanı sunulurken, ebeveynlerin onlarla kolayca iletişim kurabilmesi ve onları görebilmesi de ön planda tutuluyor.

Ön yolcu koltuğu dinlenme alanına dönüşüyor!

Multiplay’in dikkat çekici yeniliklerinden biri de “Sunseat” adı verilen ön yolcu koltuğu çözümü. Otomobil park halindeyken ön yolcu koltuğu, arka tarafa yönlendirilerek gösterge panelinden destek alan uzanma koltuğu benzeri bir dinlenme alanına dönüştürülebiliyor.

Panoramik cam tavanın altında oluşturulan bu alan, kullanıcıların kitap okuyabileceği, dinlenebileceği veya çevredeki manzaranın keyfini çıkarabileceği özel bir bölüm olarak tasarlanıyor. Geniş cam yüzeyler, büyük yan camlar ve panoramik tavan ise doğal ışığın iç mekâna daha fazla ulaşmasını sağlayarak ferahlık hissini güçlendiriyor. Bu yaklaşım, Multiplay’in yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, ailelerin günlük yaşamını ve açık hava aktivitelerini destekleyen çok yönlü bir yaşam alanı olarak ele alındığını ortaya koyuyor.

İtalyan yazından ilham alan renkler ve yenilikçi malzemeler!

FIAT Multiplay’in dış ve iç mekân tasarımında İtalyan yazının enerjisini yansıtan özgün bir renk yaklaşımı benimseniyor. Tasarımın ilham kaynağını ise karpuz oluşturuyor. Otomobilin canlı yeşil gövde rengi karpuz kabuğunu simgelerken, iç mekânda kullanılan kırmızı ve pembe tonları meyvenin iç kısmını çağrıştırıyor.

Açık pembe zemin kaplaması, turkuaz tonlarının da yer aldığı ve Petsenger seat bölümünden çocuklara ayrılan alana uzanan pikselli renk geçişleriyle tamamlanıyor. Bu renk kombinasyonu, FIAT’ın eğlenceli, yenilikçi ve İtalyan karakterini vurguluyor.

Konseptte malzeme seçiminde de sadelik, işlevsellik ve kaynakların verimli kullanımı ön planda tutuluyor. Yumuşak yüzeylerin büyük bölümünde tek malzemeden üretilen tekstiller kullanılırken, dikişsiz 3D örgü üretim teknolojisi sayesinde üretim atıklarının azaltılması ve farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen esnek yüzeyler elde edilmesi hedefleniyor.

Çocukların ve evcil hayvanların kullandığı bölümlerde ise günlük kullanımın gerekliliklerine uygun, su geçirmez ve yine tek malzemeli yüzey kaplamaları tercih ediliyor. Gösterge panelinin yatay tasarımı Akdeniz ufkundan ilham alıyor. Gökyüzü ile denizin birleştiği çizgiyi hatırlatan bu yaklaşım, markanın otomobilin dış gövde rengini iç mekâna taşıma geleneğini modern bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumluyor.

Teknoloji görünmez hale geliyor, yaşam alanı ön plana çıkıyor

Multiplay’in dijital teknolojilere yaklaşımı da iç mekânın sade ve kullanışlı yapısını destekliyor. Gösterge paneline entegre edilen gizli ekran, otomobil kapatıldığında görünmez hale gelerek yalın bir iç mekân atmosferi oluşturuyor. FIAT, bu çözümle dijital teknolojilerin kullanıcı deneyimini desteklerken otomobilin yaşam alanını görsel olarak domine etmemesini amaçlıyor. Teknoloji, yolcuların ve günlük aktivitelerin önüne geçmek yerine tasarımın doğal bir parçası haline geliyor.

Multiplay, kaynak kullanımının verimliliğine de farklı bir yaklaşım getiriyor. Birden fazla otomobil veya ek aksesuar gerektirebilecek farklı ihtiyaçların tek bir otomobille karşılanabilmesi fikri; dönüşebilen gövde mimarisi, çok işlevli parçalar ve esnek iç mekân çözümleriyle somutlaştırılıyor.

FIAT’ın gelecek vizyonunda yeni bir sayfa açılıyor!

Multiplay’in Paris’teki tanıtımı, FIAT için sembolik bir anlam da taşıyor. Konseptin hikâyesini uluslararası basın mensuplarıyla paylaşan Olivier François, etkinlik sırasında otomobilin anahtarlarını sembolik olarak Arnaud Belloni’ye devrederek markanın gelecek vizyonunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

FIAT, Multiplay ile geleceğin mobilite çözümlerini tasarlarken kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını merkeze almaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Belirli bir seri üretim modelinin ön gösterimi olarak geliştirilmeyen konsept, markanın gelecekte kullanabileceği yenilikçi fikirleri, mimarileri ve işlevsel çözümleri değerlendirdiği bir inovasyon laboratuvarı olarak konumlanıyor.

FIAT, Abarth ve Lancia Markaları CEO’su ve Stellantis Avrupa Pazarlama Direktörü Arnaud Belloni, yeni konseptle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Multiplay, FIAT’ın yeni döneminde daha da güçlendirmek istediğimiz önemli bir özelliği temsil ediyor: Otomobili günlük yaşamda gerçekten faydalı hale getirmek. Ailelerin ihtiyaçları değişiyor ve bu konsept, söz konusu değişime uyum sağlayabilen çözümleri keşfetmemize olanak tanıyor. Multiplay, geniş iç mekânı, çok yönlülüğü ve FIAT’ı ilk bakışta tanınabilir kılan İtalyan karakteriyle markamızın geleceğine yönelik bir fikir laboratuvarı niteliği taşıyor.”

FIAT Multiplay, markanın köklü mühendislik ve tasarım mirasını yenilikçi mobilite anlayışıyla birleştirerek otomobilin yalnızca bir ulaşım aracı değil, değişen yaşam ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen çok işlevli bir çözüm olabileceğini gösteriyor.