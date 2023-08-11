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Otomotiv Fiat'tan beklenmedik Türkiye hamlesi! Türkiye'ye ilk kez geliyor: Fiyatını duyunca şoke olacaksınız! Sıfır araba
Otomotiv

Fiat'tan beklenmedik Türkiye hamlesi! Türkiye'ye ilk kez geliyor: Fiyatını duyunca şoke olacaksınız! Sıfır araba

Yeniakit Publisher
2023-08-11 11:25:00 - 2023-08-11 11:26:59
Fiat'tan beklenmedik Türkiye hamlesi! Türkiye'ye ilk kez geliyor: Fiyatını duyunca şoke olacaksınız! Sıfır araba

Fiat yeni elektrikli otomobili ile Türkiye'ye geliyor. Araç sahipleri dikkat, üstelik Çıkış tarihi resmen belli oldu. Fiat, Türkiye pazarında önemli bir hamle yaptı. Öte yandan son dönemlerde elektrikli otomobillere yönelik ilginin İtalyan araba şirketi Fiat, profesyonel araçlar arasında yer alan ama günlük kullanıma da uygun olan Fiat'ın Fiorino modelinin aracını 531.000 TL'ye satışa çıkardı. Bu hamle ile sıfır araba almak isteyen kullanıcılar için fiyatın piyasaya göre uygun olması Fiorino'ya ilgiyi arttırabilir.

Son dönemlerde elektrikli otomobillere yönelik ilginin artması ile birlikte otomotiv şirketleri arasında ki rekabet de kızıştı. Son olarak Fiat’tan herkesi şaşkına çeviren bir elektrikli otomobil duyurusu geldi.

Dolar kuru, altın fiyatları, tedarik problemleri, sıfır karbon hedefleri ve daha pek çok faktörün etkisi ile tüketicilerin otomobil alışkanlıkları değişmeye başladı. Artan benzinli ve dizel araç fiyatlarının yanı sıra akaryakıt fiyatlarının da 38 TL’ye kadar dayanması, birçok tüketiciyi elektrikli otomobil piyasasına yönlendirdi. Hem doğa hem de uzun vadede bütçe dostu olarak nitelendirilen elektrikli otomobillere yönelik ilginin artması ile birlikte otomotiv şirketleri de harekete geçti.

Bugün hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde gerek büyük gerek ise de henüz kurulmuş olan firmaların elektrikli otomobillerine rastlamak mümkün hale geldi. Tasarımları, yakıt avantajları, uzun vadede getirilerinin yüksek olması gibi pek çok faktör sayesinde tüketicilerin ilgi odağına dönüşe elektrikli otomobiller, tüketiciler tarafından yakın takip altına alındı. Bu noktada tüketicilerin elektrikli otomobiller ile ilgili sorguladıkları başlıkların başında fiyat geldiği görüldü.

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Artan fiyatlar, değişen vergi oranları ve diğer değişkenlerin etkisi ile yükselen elektrikli otomobil fiyatlarından rahatsızlık duyan tüketiciler piyasada alım fırsatlarını kollamaya devam ederlerken sevindiren haber Fiat’tan geldi. Sektörün en güçlüleri arasında yer alan İtalyan firma, pazara dahil olacak olan yeni aracı ile dikkatleri üzerine çekti.
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TASARIMI İLE İLGİLİ İPUÇLARI GELDİ

Araçlarının tasarımları ve donanımları ile dünya genelinde ilgi odağı olan firmalar arasında yer alan Fiat, Dacia’nın ucuz yollu otomobili Spring’in ardından harekete geçti. Edinilen bilgilere göre uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil üzerine çalışmaya başlamış olan Fiat mühendisleri, yeni aracın tasarımı için firmanın Panda modelinden ilham alacak.

FİYAT VE TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Fiat’ın CEO’su Olivier Francois tarafından yapılan açıklamaya göre henüz adı belli olmayan yeni elektrikli otomobil Temmuz 2024 tarihinde tanıtılacak. Ardından da sırası ile ülke pazarlarına dahil olacak. Aracın başlangıçta 25 bin euronun altında bir fiyattan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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