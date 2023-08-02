Türk drone üreticisi yeni hamlesini duyurdu: Bizi seçtiler! Müjdesi her an Türkiye'ye verilebilir

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bu yıl 16’ncı kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF), İzmir merkezli Türk şirket, yerli sermayeyle geliştirdiği üç drone ile boy gösterdi. Metayıldız Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, “IDEF’te Metayıldız olarak biz de hedeflerimize önemli ölçüde ulaştık. Yurt içi görüşmelerde Polis Özel Hareket ve askeri personelle görüşmeler gerçekleştirirken, bazı Türk savunma şirketleriyle stratejik iş birliklerinin temelini attık” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 1993'ten bu yana düzenlenen ve bu yıl 16. kez gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), 25-28 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Savunma sanayii şirketleri için önemli bir pazarlama arenası olarak görülen ve yüksek teknoloji ürünlerin sergilendiği fuara damga vuranlardan biri de Türk drone üreticisi Metayıldız oldu. Metayıldız Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı'nın yanı sıra, Metayıldız Savunma Sanayii Direktörü ve Ocakcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ve Metayıldız Savunma Sanayii Teknolojileri Geliştirme Direktörü Oğuz Çetinkaya’nın katıldığı fuarda şirket, yazılım ve tasarımını öz kaynaklarından karşıladığı üç drone ile boy gösterdi.

PUHU, GÖLGE VE GÖKÇİL, FUARIN GÖZDESİ OLDU

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Sırbistan, Çekya, Çin, Polonya, Katar, İtalya, Güney Afrika, Malezya gibi pek çok ülkenin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarının katıldığı etkinlikte Metayıldız, 11A numaralı salondaki standıyla yer aldı. Fuarda tanıttıkları, askeri ve endüstriyel sektörlerde farklı kullanım amaçlarına göre tasarladıkları Puhu, Gölge ve Gökçil isimli drone’ların yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Sedat Ocakcı, “Gözlem amaçlı üretilen Puhu askeri, sivil veya endüstriyel sektörlerde kullanılabiliyor. Termal drone Gölge, yaklaşık 30 dakikalık uçuş süresi ve ısıya duyarlı oluşuyla askeri ve endüstriyel amaçlı kullanılabiliyor. Gökçil’den ise hem askeri sahada silahlı drone olarak, hem de talebe bağlı eklenebilen faydalı yükler sayesinde zirai amaçlarla yararlanılabiliyor. Tasarım ve yazılımını Türk mühendislerin gerçekleştirdiği dronelar, fuarın gözde ürünleri arasında yer aldı” şeklinde konuştu.

6 ÜLKEYLE GÖRÜŞME, YENİ STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ

IDEF’e geliştirdikleri ürünleri uluslararası sektör paydaşlarına tanıtmak, yeni işbirliği ve anlaşmalara imza atmak ve yurt dışında üretim yapan şirketlerin Türkiye distribütörlüğü için görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla katıldıklarını kaydeden Metayıldız Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, “Dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketlerinin yüksek teknoloji ürünlerini farklı ihtiyaçları olan müşterilere sunabildiği IDEF’te Metayıldız olarak biz de hedeflerimize önemli ölçüde ulaştık. Yurt içi görüşmelerde Polis Özel Hareket ve askeri personelle görüşmeler gerçekleştirirken, bazı Türk savunma şirketleriyle stratejik iş birliklerinin temelini attık. Öte yandan Türkiye’nin özellikle savunma sanayii alanında önemli ticaret ortakları arasında sayılan Kenya, Bangladeş, Hindistan, Sudan, Çin gibi ülkelerin yanı sıra Dubai emirliğiyle verimli görüşmeler yaptık. Ar-Ge süreçleri Türk mühendisler tarafından yürütülen ve farklı kullanım amaçları için özelleştirilebilen drone çözümlerimizle ihracatı hedefleyen bir şirket olarak hem mevcut temasları güçlendirdik, hem de yeni temaslar kurduk. Bu sayede küreselleşme hedeflerimize bir adım da yaklaştık” ifadelerini kullandı.

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“STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ AFRİKA PAZARI”

Tahminlerin, küresel drone pazarının 2030’da 260 milyar dolar büyüklüğü aşacağını gösterdiğini hatırlatan Sedat Ocakcı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İnsansız hava araçları, yalnızca savunmada değil, endüstrinin ve tarımın da her alanında kullanım alanı buluyor. Ülkemiz, drone ve savunma sanayii denince akla gelen ilk ülkelerden biri olarak konumlanıyor. Ar-Ge çalışmalarını 9 ayda tamamladığımız ilk drone’umuzun ardından ürün sayımızı üçe çıkararak hem yazılım, hem de tasarım konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyduk. IDEF, bu yetkinliği uluslararası paydaşlara da gösterebilmek açısından önemli bir fuardı. Hedefimiz, ilk olarak ülkemizdeki insansız hava sistemleri alanındaki boşlukları keşfederek kapatmak ve fayda üretmek, ardından ihracat noktasında ciddi adımlar atmak. Özellikle, Türkiye açısından da stratejik öneme sahip Afrika ülkeleriyle dikkate değer bir temas gücümüz var. Bu pazarda ürünlerimizle var olarak, ülkemizin stratejik önemine derinlik kazandırmak istiyoruz.”