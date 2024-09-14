Fiat marka araçlarda kampanya üstüne kampanya! Araç almayı düşünenler soluğu orada aldı! Fiat gemileri yaktı

Fiat, eylül ayında sıfır otomobil satın almak isteyen müşterileri için cazip kampanyalar sunuyor. Şirket, Topolino, 500 ve Panda modellerinde sunduğu özel fırsatlarla dikkat çekiyor. Bu kampanyalar, özellikle araç almayı düşünenler için büyük avantajlar sağlıyor. Peki, Fiat’ın bu üç modelindeki kampanyalar neler? Detaylar haberimizde…

Fiat’ın Eylül Ayı Kampanyalarının Ayrıntıları

Fiat, eylül ayında araç alıcıları için çeşitli finansal imkanlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. 3 Eylül 2024 ile 2 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarda, 0 km Topolino araçlar için 200.000 TL’ye 12 ay %2,99 faiz oranı uygulanıyor. Bu kampanya, hususi krediler için geçerli olup, müşterilere uygun ödeme planları sunuyor.

Aynı dönemde Fiat 500 ve Panda modellerinde de benzer bir kampanya uygulanmakta. 0 km Panda ve 500 araçlarda 200.000 TL’lik kredi için 12 ay %2,99 faiz oranı geçerli. Bu kampanya da sadece hususi kredilerde geçerli olup, araç alımını kolaylaştıran bir finansman seçeneği sunuyor.

Fiat’ın Kampanya Şartları ve Detayları

Fiat’ın sunduğu bu kampanyalar, sınırlı süreli olup, şirketin istediği zaman kampanya şartlarında değişiklik yapma veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkı bulunuyor. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Fiat’ın resmi showroom’ları ile iletişime geçmeleri ve güncel bilgileri kontrol etmeleri öneriliyor.

Fiat’ın Güncel Fiyat Listesi

Fiat’ın eylül ayına özel kampanyaları, araçların fiyatlarını da etkiliyor. Şirketin güncel fiyat listesine göre, Fiat Panda ve Fiat 500 modellerinde çeşitli donanım ve versiyon seçenekleri mevcut. Fiat’ın bu modelleri, diğer markalara kıyasla oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Panda Eylül Ayı Fiyatları

2023 model Fiat Panda’nın fiyatları, donanım ve versiyona göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, Panda 1.0 70 HP Cross versiyonu manuel şanzımanlı ve mild hybrid-benzinli olarak 855.900 TL kampanyalı fiyatla satılıyor. Urban versiyonu ise 912.900 TL kampanyalı fiyatla alıcılarını bekliyor.

Fiat Topolino Eylül Ayı Fiyatları



Fiat Topolino’nun elektrikli versiyonları, eylül ayında cazip fiyatlarla sunuluyor. Topolino modelinin fiyatı 469.900 TL, Topolino Plus’ın fiyatı 499.900 TL ve Topolino Dolcevita’nın fiyatı ise 479.900 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, elektrikli araç almayı düşünenler için cazip seçenekler sunuyor.

Fiat 500 Eylül Ayı Fiyatları

Fiat 500 modeli, eylül ayında da dikkat çeken fiyatlarla satışta. 2023 model 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP’nin kampanyalı fiyatı 1.022.900 TL olarak belirlenmişken, 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP modeli 1.136.900 TL kampanyalı fiyatla sunuluyor. Bu fiyatlar, Fiat’ın çeşitli donanım ve motor seçenekleri sunarak müşterilere geniş bir seçim yelpazesi sunduğunu gösteriyor.

Fiat’ın eylül ayına özel kampanyaları, araç alıcıları için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak kampanyaların sınırlı süreli olduğunu ve şartların değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Detaylı bilgi almak ve kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin Fiat showroom’larıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor. Fiat’ın sunduğu bu avantajlar, sıfır araç almayı düşünenler için büyük bir fırsat olabilir.