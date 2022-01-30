Feyzullah Konveyi kimdir? Feyzullah Konyevi, Seyda Muhammed Konyevi’nin evladı mı?

Nakşibendi tarikatının büyüklerinden olan Seyda Muhammed Konyevi hazretleri Menzil Şeyhi Allah dostlarından Sayda Muhammed Raşid Elhüseyni’nin halifesidir. Seyda Muhammed Raşid Hazretleri Hak’ka yürümesinden sonra irşada Konya’da başladı. Seyda Muhammed Konyevi hazretleri, gece gündüz demeden insanları Allah’a, kur’an’a ve sünnete uyamaya çağırmakta. Konyevi hazretleri karaciğer iltihaplanması nedeniyle tedavi görmekte. Her hafta cumartesi günü sosyal medya üzerinden milyonlara Hak va hakikatı anlatan Seyda Muhammed Konyevi hazretleri bu hafta sohbete katılamadı. Seyda Hazretlerinin yerine Feyzullah Konyevi sohbet verdi.

Feyzullah Konyevi kimdir?

Feyzullah Konyevi, Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin evladı aynı zamanda halifesidir.

Seyda Muhammed Konyevi’nin kaç halifesi var?

Seyda Muhammed Konyevi hazretlerin halifeleri kimler? Seyda Muhammed Konyevi hazretlerinin halifeleri: M.Feyzullah Konyevi, Abdüllatif Efendi, Seyda Molla Ahmed ve Seyyid İbrahim Hakkı (Mekki) Seyda Konyevi hazretlerinin halifeleridir.

Feyzullah Konyevi’nin bazı sözleri

"Çoğu, iffet, namus ve aile mefhumuna düşman, ahlaksızlık sektörüne dönmüş, çobanların sanatından daha değerli olmayan şarkıcılığı, sanat diye milletin önüne koyuyorlar...

Sonra imansızca gizleyemedikleri kinleriyle, hakaret ediyor ve mukaddesatımıza saldırıyorlar.

Şarkıcı ve akademisyen kisvesi altında mukaddesatımıza alçakça saldırıp hayvandan da aşağı düşen kafirleri, insan olmaya ve imana davet ediyoruz.

Sen sen ol, sakın böylelerini ne dinle ne sev ne de peşlerinden git!

Çünkü gerçek sanat erbabı, gerçek sanatkarına (Rabbine) saygılı olandır, gerisi hayvandan da alçaktır.

Allah'ın lanet ettiği kötülüğü işleyenlere 'Allah yarattı' diye alçak fiilleri kabul edilmez, saygı duyulmaz.

Domuzu da Allah yarattı ama necis kıldı.

Bu dünyada iyi ve kötü vardır.

Hak ve batıl vardır. Gece ve gündüz vardır.

Geceye saygı duyan gündüz, karanlığa gömüldü.

Gündüze saygı duyan gece, aydınlığa kavuştu.

Hep başkasının cenazesine gideceğini, başkasına taziyelerini sunacağını sanırdı.

Cıvıl cıvıl neşesiyle, hayat doluydu adeta...

Ölümden kaçmaya çalışırdı fanilik etrafını sarmışken,

Ne tarafa kaçsa, ona koştuğunun farkında değildi.

Aslında herkes ondan kaçtığını sanıyordu ona koşarken.

Mezarlıklar hayata koşanlarla doluydu.

Hayat her gün yeni ölümler doğuruyordu.

Bir insanın hayatı ve yaptığı işler Allah’ın razı olmadığı şekildeyse, onun sihirli edebiyatı seni tuzağa düşürmesin.

Tuzağa düşersen; alçağı yüce, yüceyi alçak görürsün.

Yanlışların enkazı üstünde doğrular inşa edilemez.

Günah bataklığının üzerinde hayır gemisi yüzdürülemez.

Kumar faylarının üstünde Cami inşa edilemez.

Ahlaksızlığın çukurunda iffet ve namus erdemine erişilemez.

Cehennemî bir hayatta Cennet huzuru beklenemez.

Vel hasılı kelam, günahı mazur göstermek için sevap ileri sürülemez.

Eskimiş hikayelerin gölgesinde sarhoşça yaşayan körler var.

Bir de eskimeyen Kur’anî kıssaların aydınlığında yaşanan bir diyar...

Dışı süslü olsa da temeli atılmamış harabe binaların sakinleri,

Birbirine sımsıkı sarılmış sağlam yapıların sakinlerine taş atarlar.

Şımardıkça yıpranan karakterlerin üstünde,

Vakarla büyüyüp gelişen şahsiyetler var."