“Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!

Yargı reformuna verdiği destek ve Beştepe’deki Adli Yıl Açılış törenine katılma kararı aldıktan sonra, başta CHP ve HDP’lilerin hedef aldığı Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu bu kez Kemalist sosyal medya troll’lerinin hedefinde.

“Hangi bakanlık verilecek”

Bazı sosyal medya hesapları, Metin Feyzioğlu’nun başörtülü bir kadınla çekildiği fotoğrafı, “Feyzioğlu’nun eşi türbana girdi, hangi bakanlık verilecek” şeklinde paylaştı.

Feyzioğlu’ndan açıklama

Feyzioğlu, instagram hesabından yaptığı açıklamada, fotoğraftaki kadının sokakta rastladığı bir vatandaş olduğunu belirtti. Feyzioğlu, “Sorumluların bulunması için de yasal süreci pazartesi başlatıyoruz.” dedi. Feyzioğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Lafa geldiğinde kadın haklarını ağızlarından düşürmeyen ama bu fotoğrafı WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada sırf bana kendilerince zarar vermek için gezdiren kim varsa, kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Yüzlerine bakacak yüzleri var ise, aynaya bakarak sorgulasınlar.

Bakın bu aşağılık kampanyalarınız bana zarar vermez. Ancak bir hanım, sokakta rastladığı ve basından tanıdığı, fikirlerini desteklediği veya değerlendirdiği biriyle fotoğraf çektirdi diye nasıl böyle aşağılık bir iftiranın hedefi yapılabilir? Utanmazlık değil mi bu!

Müfterilere ve onların hevesli yardımcılarına sesleniyorum:

Dinlemeden, anlamadan yürütülen seviyesiz kampanya beni hedef aldığı sürece umurumda değil. Vız gelir tırıs gider. Ancak bir hanımefendiyi hedef alarak seviyesizlikte kendinizi bile aştınız. Hiç düşünmediniz mi bu insanın ailesini, çevresini. Düşünmediniz. Çünkü yolda bir yerlerde insanlığınızı yitirmişsiniz.

Not:

1) Benim sosyal medyamdan alınmış, yandaki diğer kişi kesilerek üzerine bu iftira içerikli yazı yazılmış fotoğrafta, adını bilemediğim bu hanımefendinin kişilik haklarının zarar görmemesi için yüzünü biz buğuladık. Sorumluların bulunması için de yasal süreci pazartesi başlatıyoruz.