Feyzioğlu'ndan İmamoğlu'a gönderme: Hukuki süreç devam ediyor, herkes sorumluluğunu yerine getirmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, yerel seçimlere ilişkin itiraz süreciyle ilgili "Süreç boyunca, ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir" ifadelerini kullandı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sonuçlara ilişkin itiraz sürecini değerlendirdi. Feyzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkımızın büyük oranda katılımı ile tamamlamış bulunmaktadır. Bu, demokrasimiz açısından memnuniyet vericidir. Öte yandan, seçim mevzuatının öngördüğü hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır. Vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkılması açısından, seçim mevzuatında, somut gerekçe ve delillere dayanılmak kaydıyla bir itiraz usulü öngörülmüştür. Bu usul içinde, belli sürede itiraz etme hakkı, itiraza cevap verme hakkı ve yargısal nitelikli bu süreci doğrudan izleme ve denetleme hakkı bulunmaktadır. Süreç boyunca, ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir."