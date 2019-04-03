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Feyzioğlu'ndan İmamoğlu'a gönderme: Hukuki süreç devam ediyor, herkes sorumluluğunu yerine getirmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, yerel seçimlere ilişkin itiraz süreciyle ilgili "Süreç boyunca, ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir" ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:05
Feyzioğlu'ndan İmamoğlu'a gönderme: Hukuki süreç devam ediyor, herkes sorumluluğunu yerine getirmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, yerel seçimlere ilişkin itiraz süreciyle ilgili "Süreç boyunca, ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir" ifadelerini kullandı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sonuçlara ilişkin itiraz sürecini değerlendirdi. Feyzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkımızın büyük oranda katılımı ile tamamlamış bulunmaktadır. Bu, demokrasimiz açısından memnuniyet vericidir. Öte yandan, seçim mevzuatının öngördüğü hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır. Vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkılması açısından, seçim mevzuatında, somut gerekçe ve delillere dayanılmak kaydıyla bir itiraz usulü öngörülmüştür. Bu usul içinde, belli sürede itiraz etme hakkı, itiraza cevap verme hakkı ve yargısal nitelikli bu süreci doğrudan izleme ve denetleme hakkı bulunmaktadır. Süreç boyunca, ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir." 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:05
  1. Türkiye Bankalar Birliği
  2. Türkiye Barolar Birliği
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Metin Feyzioğlu
  5. Türkiye
  6. Ankara
  7. Tbb
  8. HABERLER

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  • LeventbayLeventbay42 dk önce
    Ben bundan onceki chp nin itirazlarindadabu demokrasi hukuk sureci falan filan fisman beklerdim sahin fevzioglu . Akp nin anladigi bir dilOldugunu ne gordum ne dusundum . Simdibu hukuk denen sey kendi aleyine donumcemi .... bunlarin aklina geldi sorarim
  • AKINCIAKINCI44 dk önce
    altındabaşkabirhesap yoksaşimdisizi takdir ettim feyzioğlubuyoldangidersenchp ninkapılarınısanayaradanrabbimaçar milletimiz içindefaydalıdır derimdoğruluktanşaşma
  • komünistkomünist50 dk önce
    imamoğluna demiş de binaliye dememiş dimi yeniakit
  • KARADUTKARADUT50 dk önce
    GERIYE BAKTIGIMDA SAYIN FEYZIOGLU SIMDI BAKIYORUM YA ADAM GIBI ADAM OLMUSSUN TEBRIK EDIYORUM EVLAT DIK DUR EGILME ALLAH YOLUNU ACIK ETSIN KENDI IRADENI KIMSEYE KIRAYA VERME HER SEY ÖNCE ALLAH SONRA TÜRKIYEMIZ ICIN YOLUN ACIK OLSUN.
  • Vatansever Gurbetçi Vatansever Gurbetçi 1 sa önce
    CHP ve İmamoğlu üzerine alınmaz ki. Yüzsüzlük onlar için çok normal.

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