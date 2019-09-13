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Feyzioğlu: "Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacaklar"

Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumunda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:33
Feyzioğlu: "Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacaklar"

Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumunda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.


“Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi” Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB)Metin Feyzioğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda temsilcisi katıldı. Sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.


Sempozyumda açılış konuşması yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bu gün şu sözleri hepimiz herhalde yürekten tekrarlamalıyız, ’Vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, bölünemez.’ Bu gün bu vatanı bölmek isteyenler var mıdır? vardır. Bu gün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler mi? Asla başaramayacaklardır. Bu gün 21.yüzyılın mandacıları var mıdır? Teslim olmaya hazırlar. Bu gün emperyalistlerin hayranları var mıdır? Vardır. Asla başaramayacaklar. Çünkü biz Sivas’ta bir söz verdik, ya istiklal ya ölüm dedik. Benimde ya istiklal ya ölüm dedikten sonra bir tek sözüm var, Mustafa Kemal Atatürk’ün anladığı anlamıyla ’Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:33
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