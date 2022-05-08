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Spor Feyenoord-PSV maçı hangi kanalda?
Spor

Feyenoord-PSV maçı hangi kanalda?

Hollanda Eredivisie'nin 32.hafta mücadelesinde Feyenoord ile PSV karşı karşıya gelecek. Peki, Hollanda Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 13:30:00 -
Feyenoord-PSV maçı hangi kanalda?

Hollanda’nın en üst lig seviyesi olan Eredivisie’nin 32.hafta karşılaşmasında PSV, Feyenoord deplasmanına konuk olacak. Peki, maç hangi kanalda saat kaçta?

Feyenoord-PSV maçı hangi kanalda?

Feyenoord 8 Mayıs Pazar akşamı TSİ 17.45'te PSV'yi konuk edecek. Stadion Feijenoord oynanacak karşılaşma Bilyoner'den naklen yayımlanacak.

PSV oynadığı 31 maçta 74 puan topladı ve 78 puanlı lider Ajax'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Feyenoord ise 67 puanla ligin 3.sırasında bulunuyor.

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