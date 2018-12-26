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Fevzi Tuncay'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay 3. Lig takımlarından Muğlaspor'un kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:18
Fevzi Tuncay'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Uzun yıllar sonra doğduğu şehre hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tuncay, Muğlaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu söyledi.

Milli takım formasını da giydi

Bir dönem milli takım kalesini de başarıyla koruyan başarılı eldiven Süper Lig de Beşktaş'ın ardından Gaziantepspor, Samsunspor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Kocaelispor, Giresunspor ve Tavşanlı Linyitspor takımlarının formalarını giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Altınordu Kulübünde Gençlik Gelişim Kaleci Antrenörlüğü, Uşakspor, Tarsus İdmanyurdu ve Diyarbekirspor'da da kaleci antrenörlüğü yapan Fevzi Tuncay bundan sonra yeşil beyazlı kulüp için görev yapacak.

"Muğlaspor çok büyük bir camia"

Muğlaspor'un çok büyük bir camia olduğunu ve kendisinin bu kulüpte yetişmesi ile her zaman gurur duyduğunu ifade eden Muğlaspor kaleci antrenörü Tuncay, ligin ikinci devresinde takım olarak çok başarılı olacaklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:18
  1. Tavşanlı Linyitspor
  2. Tarsus İdmanyurdu
  3. Diyarbakırspor
  4. Gaziantepspor
  5. Fevzi Tuncay
  6. Giresunspor
  7. Kocaelispor
  8. Malatyaspor
  9. Samsunspor
  10. Linyitspor
  11. Altınordu
  12. Besiktaş
  13. Beşiktaş
  14. Tavşanlı
  15. Uşakspor
  16. Futbol
  17. Tarsus
  18. Muğla
  19. HABERLER

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