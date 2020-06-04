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Aktüel

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:51:43 -
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bulunan bir ikamette akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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